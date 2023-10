Trashh : l’humoriste Laura Laune recycle les commentaires haineux en ligne de vêtement géniale et décalée

Si vous aimez l’humour noir, vous connaissez probablement Laura Laune, jeune humoriste belge, qui clash tout et tout le monde dans ces one woman shows ! Née en 1986, elle a notamment participé à l’émission La France a un incroyable talent où elle avait complètement séduit l’un des jurés, Éric Antoine. Certes, ce dernier est un magicien, mais également un mec très cash comme Laura. Le jeune talent belge vient d’ajouter une corde à son arc et c’est assez inattendu. En effet, elle a inventé une marque de vêtements complètement déjantée comme elle, qui reprend les commentaires des utilisateurs des réseaux sociaux. Et elle ne fait pas dans des draps de soie, elle reprend les commentaires les plus Trashh, qui est d’ailleurs le nom de sa marque, avec deux « h » ! Âmes sensibles s’abstenir, c’est cru, très cru et à ne pas porter en toute occasion. Découverte.

Comment se définit Trashh by Laura Laune ?

Difficile de donner une meilleure description que celle faite par la créatrice elle-même. « Tous nos produits sont à base de messages de connards et connasses 100 % naturels et authentiques, récoltés à la main sur les réseaux sociaux et triés sur le volet pour ne garder que l’essence de la batarderie la plus pure. Haters et FDP élevés en plein air et sans additifs, parce que les cons se suffisent à eux-mêmes ». C’est le message que l’on peut lire en page d’accueil de la boutique en ligne. Étrange idée que de reprendre les commentaires acerbes et parfois abjects, généralement bourrés de fautes d’orthographe pour créer une marque de vêtements, non ? Il est également important de noter qu’une partie des bénéfices est reversée dans des fonds engagés en faveur de l’écologie et du développement durable.

Quelques exemples, car cela vaut le détour !

C’est à ce moment précis, où il faut éloigner les enfants de votre écran, car les commentaires empruntés aux internautes ne sont pas des plus tendres. Nous avons, par exemple, le « perspicace » et la citation suivante : les cons sont de sortie visiblement ! On vous laisse imaginer la tronche de vos collaborateurs, si vous portez ce t-shirt en réunion. Pour le seul sweat proposé en prévente, nous avons le fameux « Balek » mais nous vous laisserons le soin d’en chercher la traduction. Pour le mug, il affiche « j’aime toujours boire un petit cappuccino pendant que je m’astique la nouille ». On se demande sur quel genre de publication a pu être publiée cette réplique, mais bon…

Des cartes postales de la même trempe que le reste

Laura Laune propose donc des t-shirts (29,90 €) et un sweat-shirt (49,90 €). Des cartes postales plutôt réservées à ceux que vous n’aimez pas, au mec ou à la nana qui vient de vous larguer, elles sont remplies d’humour. Cependant, il faut quand même avoir des coucougnettes pour les envoyer, sauf si la signature reste anonyme. Nous avons par exemple « Achète-toi un marteau, il y a tout à refaire sur ta tronche ».

Il va falloir être discret concernant l'expéditeur ou signer franchement, si vous en voulez à mort à celui qui reçoit votre missive. Alors, nous terminerons par le poster, qui en apparence nous dit : « La vie est une fête ». Toutefois, en y regardant de plus près, c'est surtout une fête de commentaires tous plus débiles les uns que les autres qui forment les lettres de la phrase. Génial ou pas, les livraisons devraient se faire sous peu et vous garantir quelques idées décalées pour Noël. En savoir plus, rendez-vous sur Trashh.fr.