Pokemon, Dragon Ball Z ou Hello Kitty, la nouvelle collection lumineuse de Teknofun se veut résolument « manga »

Vous êtes peut-être parmi les adultes aimant évoluer dans un univers qui, dans les textes, ne correspond pas à votre âge réel… Les mangas japonais, il n’y a pas vraiment d’âge pour les aimer… La marque Teknofun vous propose d’éclairer votre Noël grâce à trois collections originales : Hello Kitty, Dragon Ball et Pokemon.

Veilleuses, enceintes Bluetooth, figurines lumineuses… Mais également radio-réveil ou lampes LED, la collection Teknofun 2020 se veut résolument japonisante ! Et c’est peut-être le moment d’apporter des couleurs dans vos intérieurs. Les fans de manga vont adorer la nouvelle collection Teknofun.

L’univers Hello Kitty :

Hello Kitty, personnage fictif de cartoon est née en 1976 ! Et même si son créateur est japonais, la petite minette rose est née à Londres ! Hello Kitty, c’est forcément ROSE vif et à l’effigie du petit chaton (kitty en anglais) …Hello Kitty évolue dans un monde où tout est beau et gentil et cuisine des cookies à la perfection. Chez Teknofun, Hello Kitty se décline en 4 produits : une lampe LED de 25 cm, une figurine lumineuse licorne, un radio réveil numérique et une lampe néon murale.

L’univers Dragon Ball Z :

Dragon Ball Z est série télévisée d’animation japonaise adaptée de la série Dragon Ball. Dragon Ball Z représente en fait, les 26 derniers épisodes du manga publiés entre 1988 et 1995.Grâce à Teknofun, l’univers du petit guerrier à la recherche des 7 boules de cristal s’invite dans votre maison ! Et évidemment l’une des boules de cristal se transforme en éclairage pour votre intérieur. Mais on trouve également des lampes murales LED et un chouette néon à l’effigie de Goku. Un chouette radio réveil surmonté d’une boule de cristal est également disponible sur Amazon, dans cet univers du manga japonais.

Et l’univers Pokemon :

Pokemon est une franchise créée par Satoshi Tajiri en 1996 ! 24 ans que les Pikachu, Salamèche et Ronflex envahissent le monde ! Le jeu vidéo Pokemon Rouge et Bleu détient le record mondial des ventes avec 30 millions d’exemplaires vendus ! Le jeu repose sur des combats de Pokemon entre dresseurs.

Mais les Pokemon ne meurent pas, ils peuvent être soignés et capturés. Un univers qui se décline en des tonnes de produits merchandising comme des figurines ou cartes à collectionner. Le jeu Pokemon Go, pour capturer virtuellement des Pokemon dans la Nature avait eu un succès monstrueux lors de son lancement en 2016… On croisait partout des gens à la recherche de Pokemon « rares » !Dans la nouvelle collection Noël 2020 chez Tecknofun, ce sont 7 nouveaux produits qui viennent s’ajouter à la collection parmi lesquels, un Poke Ball lumineux, une lampe enceinte sans fil Pikachu et notre lampe Ronflex / Pikachu !

Ce que nous avons pensé de notre lampe Pikachu / Ronflex.

Présentée dans un joli emballage à l’effigie des Pokemon, elle est toute en rondeurs, Ronflex oblige ! Pikachu dort sur le ventre rebondi de Ronflex… Soit on la branche sur USB, soit on y insère 3 piles AAA ! Nous avons opté pour les piles afin de pouvoir l’installer sur un meuble.

La lumière diffusée est douce et agréable et les personnages ressortent parfaitement dans le noir. Une petite lampe bien sympathique pour tous les passionnés de ces petits personnages. Elle s’intègrera parfaitement dans un univers manga évidemment mais également comme petite veilleuse d’appoint pour les fans du petit Pikachu ! Notre lampe est disponible sur le site Teknofun et coûte 39.99€

Caractéristiques techniques :

Diffuseur de lumière LED

2 positions : éclairage fixe ou progressif

Sans fil

Alimentation par piles ou secteur : 3 x AAA (non incluses) ou connexion USB (câble inclus)

Bouton ON/OFF

Allumage ON/OFF tactile

L’univers des mangas attire toujours de nombreux petits et grands enfants et offrir un cadeau Pokemon, Dragon Ball Z ou Hello Kitty c’est l’assurance de ne pas se tromper !

