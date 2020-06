Test du Anker : Nebula Prizm II, un projecteur HD à moins de 200€

Il y a quelques mois nous vous avons présenté le Nebula Capsule Max de Anker, un projecteur portable de la taille d’une canette de sodas. Un produit sympathique qui a obtenu la note de 4/5. Nous étions un peu restés sur notre faim à cause de sa résolution limitée à 720P. A l’ère de l’UHD nous avions trouvé cela un peu dommage…

Aujourd’hui nous allons vous présenter le Nebula Prizm II, un projeteur Full HD d’entrée de gamme à seulement 199€ sur Amazon. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque, Anker (qui signifie ancre en allemand) est une société chinoise spécialisée dans les produits électroniques. L’entreprise commence à disposer d’une large gamme de produits sur le marketplace et est plus en plus présente sur le marché européen. Que pouvons-nous attendre et espérer d’un projecteur vendu moins de 200€ ? Va-t-il tenir toutes ses promesses ? La réponse tout de suite dans notre test complet.

Déballage :

Nous trouvons dans la boite le fameux projecteur, une télécommande (et ses piles), un guide de démarrage rapide ainsi qu’un câble d’alimentation chargeur DC-in. Le packaging blanc est minimaliste mais l’ensemble reste soigné et le produit parfaitement protégé dans son emballage.

Installation

Le projecteur Nebula Prizm II peut être installé de plusieurs manières. En le posant simplement sur une table, il dispose d’un petit pied amovible, ou directement au plafond en le retournant et en inversant l’image.

Comme pour la majorité des projecteurs, plus vous éloignez l’appareil de votre mur plus vous obtenez une diagonale importante. le ratio est de 1.4 et la distance de projection de 90 cm à 3.65 m. Taille de projection : 30 pouces à 90 cm ; 60 pouces à 180 cm ; 80 pouces à 240 cm.

Prise en main

Comme je vous le disais en introduction, le Nebula Prizm II est un produit d’entrée de gamme. Vous n’aurez donc ni Android TV, ni Wifi pour le connecter. Pour le test, nous avons utilisé une Amazon Fire TV Stick. Nous avons d’ailleurs dû utiliser l’adaptateur HDMI car la clé multimédia ne rentrait pas dans le port de l’appareil. Le projecteur reconnait parfaitement la Fire TV Stick ce qui permet d’accéder au réseau Wifi, Netflix, Amazon Prime Vidéo ou encore Disney+.

Image et son

Pas de mise au point automatique, il faudra tourner la lentille pour régler l’image. Il est possible de jouer sur les axes en modifiant les paramètres « des trapèzes » de l’appareil. Le Nebula Prizm II propose une luminosité de 200 ANSI lm / 1000 lm. Concrètement, vous devrez vous plonger dans le noir complet pour profiter pleinement du projecteur. L’appareil intègre également un double haut-parleur de 5 W. Le son est plutôt « basique » mais il est toutefois possible de l’améliorer en branchant une barre de son ou des enceintes home cinéma.

La qualité de l’image est également bonne dans l’ensemble. Le projecteur montrera par contre vite ses limites sur les scènes d’actions trop rapides. Sans doute une fréquence de rafraîchissement trop faible. N’espérez donc pas pouvoir jouer au jeux vidéo et évitez les vidéos avec des scènes trop rapides…

Au niveau « du bruit », le projecteur se fait vite oublier. Nous obtenons une moyenne de 43,3 décibels en fonctionnement.

Descriptif technique

200 ANSI lm

Double haut-parleur 5 W

1 920 x 1 080

Lampe LED 30 000 heures

Options de connectivité multiples

Ventilateur de refroidissement extrasilencieux

Correction de la distorsion trapézoïdale horizontale et verticale (±40°)

Résolution : 1920 x 1080p pixels;

: 1920 x 1080p pixels; Taille de projection de l’image : 40 – 120 pouces;

S ource lumineuse : RGB LED; R apport de contraste : 1500 : 1;

RGB LED; 1500 : 1; Correction du trapèze : manuelle ( ± 40°); Haut-parleurs : 2 x 5 W; Connectivité : HDMI 1.4, USB, AUX-Out;

2 x 5 W; HDMI 1.4, USB, AUX-Out; Température de fonctionnement recommandée : -10°C à 35°C; Humidité relative : 15% à 85% (sans condensation);

: 15% à 85% (sans condensation); Source de courant : DC 19 V; Consommation d’énergie : < 125 W; Piles pour la télécommande : 2 piles AAA;

: < 125 W; : 2 piles AAA; Température et taux d’humidité de stockage : -20°C à 65°C, < 90% d’humidité; Dimensions (L × L × H) : 28 * 25.4 * 7.6 cm; Poids : 2.4 kg

Et le prix dans tout ça ?

Le Nebula Prizm II de Anker est proposé au prix de 199,99 TTC sur Amazon (à l’heure où nous écrivons ces lignes). Un tarif attractif pour un projecteur Full HD.

Conclusion

Le Nebula Prizm II de Anker est un produit d’entrée de gamme en 1080P. Les fonctionnalités sont réduites au minimum et il devra obligatoirement être jumelé à une box Android ou une clé de type Fire TV Stick ou Chromecast si vous souhaitez lire des fichiers multimédia ou profiter d’une offre de streaming comme Amazon Prime Vidéo ou encore Disney+. L’image est plutôt bonne si celui-ci est utilisé pour une présentation de documents ou de photos. Pour la vidéo, le projecteur montrera vite ses limites car la vitesse de rafraîchissement de l’image est un peu trop faible. Il ne sera donc pas recommandé pour jouer aux jeux-vidéo ou pour regarder un film d’action comportant des scènes trop rapides. Mais pour 200€, le produit s’en sort plutôt bien dans l’ensemble.