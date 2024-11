Guirlande, chargeur et veilleuse, Teknofun dévoile une série d’accessoires pour les fans de Pokémon

La saga Pokémon est née en 1996 grâce au Japonais Satoshi Tajiri, qui ne devait pas se douter que Sacha et Pikachu deviendraient des stars mondiales. Mon fils né en 1999 est exactement une « Génération Pokémon », il a collectionné les cartes, les goodies, les peluches, et il les chasse toujours aujourd’hui via le jeu Pokémon Go. Alors, lorsque l’on m’a proposé un nouveau test de produits Teknofun, avec des produits différents de ceux que je vous avais présentés dans cet article, j’ai immédiatement accepté. À 26 ans bientôt, Maxime, mon fils, est toujours aussi mordu de ces petits personnages. Autant, vous dire qu’il était plutôt content d’ajouter quelques sujets à sa collection de mangas, de figurines Pop et d’autres bizarreries qu’il héberge. Je vous présente ainsi trois articles, tous fournis par Teknofun : la guirlande Pokémon, la veilleuse Évoli et le chargeur à induction pour smartphone Pikachu. C’est parti.

La guirlande Teknofun Pokémon

Si j’en crois les différents sites de vente en ligne, cette guirlande est un produit relativement rare, qui pourrait, dans quelques années, devenir collector. Elle est déjà quasiment introuvable sur les sites marchands. J’adore cette guirlande, conçue des petits personnages légendaires qui se lient pour apporter une touche de fantaisie et un peu de magie dans n’importe quelle pièce. Relativement longue avec 1,60 mètre, elle se glisse parfaitement sur une étagère, autour d’un miroir ou même comme veilleuse au bord du lit.

Techniquement, elle fonctionne de deux manières, soit avec trois piles AA (non incluses), soit avec le câble USB-C normalement fourni. Je ne l’ai pas reçue avec mon colis, néanmoins, elle fonctionne avec n’importe quel autre câble USB-C, évidemment. Une fois branchée ou chargée, elle propose deux modes d’éclairage – intensité fixe ou progressive – permettant de varier l’ambiance. Le passage de l’un à l’autre se fait simplement en appuyant sur le bouton ON/OFF. C’est assurément un produit officiel The Pokémon Company, garantissant sa qualité et la sécurité des utilisateurs. Installée dans le salon, elle apporte une touche ludique et remplit parfaitement sa fonction de lumière d’ambiance. Elle est en vente sur Amazon ou sur JouéClub, entre autres.

Teknofun - Pokemon String Lights - Guirlande lumineuse - 811401 Retrouvez PIKACHU ET SES AMIS avec cette guirlande lumineuse TEKNOFUN. Meilleure Vente n° 1

Le chargeur à induction Teknofun Pikachu

Le deuxième produit reste un must des adorateurs de Pokémon en la « personne » de Pikachu, qui fait office de chargeur à induction. Son seul problème étant peut-être de n’être pas universel, puisque compatible uniquement avec les smartphones qui fonctionnent avec ce type de recharge. Lui aussi sous licence officielle The Pokémon Company, il allie utilité et originalité en ajoutant une touche de magie à mon espace de charge. Je suis absolument conquise par la bouille de Pikachu dont les joues se colorent de rouge lorsqu’il est allumé. Doux au toucher, il trouvera forcément une place de choix dans l’entrée, prêt à accueillir mon smartphone. Quant au design de Pikachu, il est absolument fidèle à son apparence emblématique : il est assis fièrement, prêt à prendre soin de mes appareils. Et, c’est sa queue qui envoie l’électricité pour la charge de l’appareil. Un petit clin d’œil au personnage, puisque comme on peut le lire sur Poképedia Pikachu dispose d’une queue en forme d’éclair « qui a été choisie pour expliciter son type électrique . De plus,« il a sur chacune de ses joues un marquage rouge qui est en réalité une poche contenant de l’électricité ».

Quant au fonctionnement, rien de plus simple : il suffit de poser mon téléphone sur la queue de Pikachu pour lancer le processus de charge. En plus de la recharge sans fil, le chargeur Pikachu possède deux ports USB supplémentaires à l’arrière, permettant de brancher et de charger d’autres appareils. Cela ajoute une fonctionnalité bien utile pour ceux qui, comme moi, possèdent plusieurs appareils à recharger au même endroit. Il est vraiment trop chou ce Pikachu, et en plus, il est utile. Attention, ce n’est pas un jouet, mais un chargeur de téléphone se branchant sur une prise électrique ! Le chargeur à induction Pikachu est disponible sur Amazon, RueDuCommerce, ou encore Cdiscount.

Teknofun Pokemon Pikachu Wireless Charger - Chargeur - 811419 Compatible avec les téléphones à charge par induction. Meilleure Vente n° 1

La veilleuse Teknofun Évoli

Une dernière mignonnerie Pokémon ? J’ai reçu la veilleuse Évoli, et même si je n’y connais pas grand-chose en la matière, je me souviens qu’Évoli était mon préféré avec un certain Rondoudou. Eh oui, un fils fan de Pokémon, cela laisse des traces, même quand c’est un univers à mille lieux du sien. La petite Évoli, « mammalien quadrupède, entre canin et félin, avec une fourrure principalement brune », est idéale pour apporter une touche de charme et de magie dans n’importe quelle pièce. Avec ses 30 cm de hauteur et son fini glossy, elle se démarque comme un véritable élément décoratif qui capte immédiatement l’attention. Avec ses oreilles en pointes et sa petite taille, elle pourrait se faire cadeau de naissance pour un bébé futur fan de Pokémon.

Rassurante avec ses formes douces, cette figurine d’Évoli fonctionne sans fil, alimentée par trois piles AAA (non incluses). Le design soigné et la finition marron brillant font honneur à ce Pokémon adorable. De plus, elle propose deux modes d’éclairage, contrôlables par télécommande : un éclairage blanc doux pour une ambiance apaisante et un éclairage coloré pour une touche plus ludique et festive. Vous pouvez aussi, comme tous les produits Teknofun, la piloter via l’application dédiée. La veilleuse Évoli Teknofun est disponible sur Amazon ou Cdiscount. Et vous ? Êtes-vous fans des Pokémon, et quel est votre personnage préféré ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Teknofun - Pokemon Evoli Eevee Light-Up - Illumination - 811242 Plongez dans l'univers magique de Pokémon avec la Figurine Lumineuse Pokémon - Evoli de Teknofun. Mesurant 30 cm, cette figurine sans fil apporte une touche de charme à toute pièce, tout en... Meilleure Vente n° 1

Pokémon Collector par Teknofun Design Facilité d'utilisation Rapport qualité-prix Ils sont trop mignons les accessoires lumineux Pokemon sous licence officielle Retombez en enfance ou créez un univers dans lequel les Pokémon éclairent vos nuits, comme vos jours. User Rating: Be the first one !

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez