Domotique : Xiaomi lance le Mi Smart Clock, un radio-réveil connecté à écran tactile très abordable

Lors de l’événement dédié au lancement des Xiaomi Redmi 9T et Redmi Note 9T en Europe, Xiaomi a dévoilé un petit écran intelligent. À vrai dire, le Mi Smart Clock est un radio-réveil connecté et intelligent. Doté d’une dalle couleur de 3,97 pouces, il affiche non seulement l’heure, mais aussi d’autres informations pratiques. La résolution de 800 x 480 pixels n’est certainement pas la meilleure à notre époque, mais cela devrait être suffisant pour afficher de manière convenable les données qui nous sont utiles au quotidien.

Sachez ainsi qu’en plus de l’heure et de la date, le Xiaomi Mi Smart Clock affiche des informations telles que la météo et peut lire de la musique. Grâce à la prise en charge de Chromecast, on pourra diffuser des vidéos YouTube et du contenu vidéo pris en charge directement sur le mini écran.

Une alarme « lever du soleil »

Pour veiller sur l’intimité de l’utilisateur, le Mi Smart Clock étant conçu pour être placé dans la chambre, Xiaomi a fait l’impasse sur la caméra frontale. N’espérez pas donc prendre des photos ou effectuer un appel vidéo avec le radio-réveil. Au lieu de cela, deux microphones à champ lointain sont prévus, ce qui facilitera sans aucun doute la commande vocale. Cette fonctionnalité peut notamment être utilisée pour régler l’alarme.

Un écran tactile

On notera aussi la présence de trois boutons physiques sur la tranche supérieure du Mi Smart Clock. Ceux-ci permettent entre autres d’augmenter et diminuer le volume sonore. Comme l’écran de l’appareil est également tactile, l’utilisateur pourra donc opter à tout moment entre les deux modes d’interaction disponibles. Xiaomi a en outre ajouté une alarme « Lever du soleil » qui allume progressivement l’écran pour ne pas nous réveiller trop brusquement.

There are so many smart features on #MiSmartClock⏲ to help you, start living smart! Which one do you like best? 😍Comment below! 👇 #SmartLifeMadeSimple pic.twitter.com/CoFIis442q — Xiaomi (@Xiaomi) January 8, 2021

Un gadget à moins de 50 euros

L’autre particularité du Xiaomi Mi Smart Clock est qu’il est compatible avec les appareils qui forment l’écosystème de maison intelligente Mi. Autant dire qu’on pourra le connecter avec une caméra de sécurité, un thermostat connecté ou encore les éclairages de la maison. D’ailleurs, l’assistant vocal de Google est de la partie pour faciliter le contrôle de ces derniers.

Nos confrères de 9to5google soulignent que le Mi Smart Clock est la réponse de Xiaomi à l’horloge intelligente de Lenovo, cette dernière étant plus chère sur le marché européen. En parlant de prix, sachez que ce nouveau produit de Xiaomi coute 49,99 €. On ne sait pas cependant à quel moment il arrivera dans le vieux continent.

MIZHMI Digital réveil Projection Réveil Plafond uhr Radio réveil Bois Funk projecteur réveil Loud Réveil réglage éclaire reveil Enfant Double USB Charger pour Larger Number LED Réveil 【Projection tournée à 180°】 La projection de 180° de rotation vous permet de choisir l'angle de vision le plus confortable. Le projecteur en haut projette des chiffres larges et clairs sur les murs ou le plafond. Ainsi, vous pouvez facilement lire l'heure au plafond au lieu de tourner pour voir l'heure lorsque vous êtes allongé. La lumière bleue de projection de plafond est douce et non gênante. Le sens du temps peut être réglé à 180 °. Meilleure Vente n° 1