Matter va rendre les objets de domotique intercompatibles entre eux, et ça va tout changer !

Lors du dernier CES de Las Vegas, le plus grand salon des innovations au monde, le mot « Matter » a été largement évoqué dans ses allées. Matter est probablement l’avenir de la domotique, cette technologie qui rend la maison intelligente. D’abord connu sous le projet CHIP, Matter a pour objectif de rendre les objets connectés compatibles entre eux… Avec pour but de démocratiser la maison connectée… Aujourd’hui les appareils connectés sont des « entités » parfois incompatibles entre elles. Demain, elles devraient pouvoir fonctionner ensemble, sans distinction de marques. Matter sera donc la norme de connectivité interopérable et sécurisée pour l’avenir de la maison intelligente. Un protocole universel pour connecter la maison en d’autres termes. Et c’est plutôt une bonne nouvelle pour les utilisateurs que nous sommes !

Des objets connectés qui envahissent la société !

Aujourd’hui, tous les secteurs utilisent des objets connectés… Que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel, ils sont devenus des assistants de notre vie quotidienne. Cependant la non-compatibilité des objets entre eux rend parfois l’utilisation compliquée. On demande à un objet intelligent d’être fiable et sécurisé, mais également de fonctionner avec d’autres objets intelligents. Prenons l’exemple de Zigbee, “un protocole de haut niveau permettant la communication d’équipements personnels ou domestiques équipés de petits émetteurs radios à faible consommation”. Lorsque ce protocole a été ajouté aux appareils Echo et Eero (Amazon), il a permis aux clients de connecter plus facilement leurs appareils. Mais également aux développeurs et constructeurs de fabriquer des appareils connectés à Alexa.

Six géants à l’initiative du projet !

En 2019, Amazon, Apple, Comcast, Google, SmartThings et la Connectivity Standards Alliance se réunissaient pour promouvoir cette nouvelle norme. Très vite rejoints par d’autres géants de la maison intelligente comme IKEA, Legrand, NXP Semiconductors, Resideo, Schneider Electric, Signify (Philips Hue), Silicon Labs, Somfy et Wulian. En 2022, ce sont plus de 350 organisations qui sont membres de ce consortium dans le but de démocratiser l’utilisation d’appareils intelligents. Pour pouvoir participer à l’élaboration de la norme, les entreprises doivent être membres de la Connectivity Standards Alliance (CSA). En revanche, aucune adhésion n’est nécessaire pour l’utiliser. Seule la certification délivrée par la CSA reste obligatoire en cas de commercialisation du produit. Désormais le logo MATTER garantira la compatibilité des appareils entre eux.

Les avantages du programme MATTER

Que ce soit pour les fabricants ou les utilisateurs Matter se résume en cinq grandes lignes :

Interopérabilité : Désormais peu importera la marque, les appareils fonctionneront ensemble.

Simplicité : L’achat et l’utilisation se verront facilités et permettront une plus grande simplicité d’utilisation.

Sécurité : Le maintien des connections sécurisées sera assuré par Matter.

Fiabilité : pour une connectivité locale réactive et cohérente

Flexibilité : Un contrôle et une configuration simples même avec des appareils de marques différentes au départ. Matter récompensé au CES de Las Vegas 2022

Avec Matter, la CSA décroche un CES Innovation Award 2022 !

La CSA a décidé de concourir sur le CES 2022 afin d’assurer la promotion de cette nouvelle norme qui simplifie la vie de tout le monde. Bien lui en a pris, Matter a décroché le prix « Honoree » dans la catégorie Smart Home des CES Inovations Awards 2022.

