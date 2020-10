🐬Portrait : Découvrez les magnifiques images de Jean Louis Perrin, observateur de dauphins en Normandie

Souvenez-vous, il y a quelques semaines, nous vous invitions à devenir observateur de dauphins en Normandie. A la suite de cet article, un passionné de dauphins nous a contacté avec le désir de partager avec nos lecteurs, sa passion des dauphins, ses photos et vidéos.

Jean Louis Perrin travaille en étroite collaboration avec le GECC (Groupe d’Etudes des Cétacés en Normandie). Ses sorties en mer sont uniquement consacrées à ces magnifiques mammifères marins. Nul besoin d’un long discours, les photos et vidéos de Jean Louis parlent d’elles-mêmes. On y ressent le bonheur du photographe mais surtout le bonheur de ces majestueux dauphins qui filent sur les flots du Cotentin.

Qu’est-ce que le GECC ?

Le Groupe d’Etude des Cétacés du Cotentin (GECC) est une association loi 1901 fondée en 1997. Elle se donne pour objectif d’étudier et de préserver les mammifères marins dans la Manche. Le GECC ne transporte jamais de particulier pour des sorties en mer et à des fins de tourisme. Seules les sorties avec un objectif scientifique sont réalisées par le GECC et avec une équipe très réduite et spécialisée. Hors de question de perturber les dauphins par d’incessantes visites touristiques !

En revanche, toutes les données du GECC sont publiques et diffusées sur différents supports. L’association travaille en étroite collaboration avec des laboratoires comme l’Université de la Rochelle, celle de Montpellier, Liège mais également le CNRS ou les laboratoires CRESCO ET ENSTA.

Crédit photo : Normandie Bord de Mer / Jean-Louis Perrin

Enfin, le GECC s’oppose fermement à la captivité de tous les mammifères marins dans le monde comme en France. Ils estiment cruelles ces pratiques et déplorent l’exploitation des mammifères à des fins commerciales.

Dernièrement, Barbara Pompili, Ministre de l’Ecologie et de la Transition Ecologique, leur a donné gain de cause, en interdisant la reproduction des animaux marins dans les delphinariums et autres parcs aquatiques. Des photos magnifiques, une si belle action que cela méritait bien un petit article… Pour le plaisir des yeux !

Crédit photo : Normandie Bord de Mer / Jean-Louis Perrin

Les différentes manières de suivre Jean Louis Perrin

Si vous voulez suivre les différents voyages de Jean Louis au pays des dauphins, il existe plusieurs manières de le faire :