Et si vous deveniez observateur de dauphins en Normandie ?

Vous aimez le monde marin et vous avez la chance de résider près des côtes normandes ? Le Groupe d’étude des cétacés du Cotentin (Gecc) réactive le plan « Observateurs des mammifères marins en Normandie ». Si vous avez un peu de temps libre et l’envie de vous rendre utile à la Nature, vous allez pouvoir devenir observateur.

Le but étant de recueillir des informations qui serviront à suivre l’évolution des veaux marins, dauphins ou phoques sur le littoral normand. Ce réseau d’observateur fondé en 1990 recherche des référents locaux pour accomplir ces observations. Une activité passionnante qui sera évidemment bénévole…

Retraités, étudiants, pêcheurs, plaisanciers ou dans la vie active, si vous voulez consacrer du temps aux dauphins, c’est le moment de postuler. Un dauphin a été observé fin juillet à Cherbourg. Et, plus de 500 dauphins vivraient dans les eaux de l’Ouest du Cotentin. Ces dauphins ont élu domicile entre la baie des Veys et celle du Mont-Saint-Michel.

Jean-Marie Déan, le président du Gecc souhaite recruter un référent pour chaque port du programme. Le référent devra observer le milieu et gérer une petite équipe dévouée à la cause.

L’autre but de cette mission est de voir si certaines espèces disparues des côtes reviennent après le confinement. Notamment les marsouins qui s’approchaient des côtes mais que l’on ne voit plus depuis plusieurs années. L’occasion aussi de repérer des grands mammifères marins comme des baleines à bosses ou des rorquals déjà observés en Normandie.

Pour postuler :

Référent régional du Gecc : gecc.normandie@gmail.com, par téléphone au 07.66.17.50.48 ou via la page Facebook du Gecc. Une très belle occasion d’observer des bancs de dauphins poursuivant des bancs de maquereau et pourquoi pas de faire de magnifiques rencontres avec ces magnifiques animaux… et en liberté !

Photo de couverture grafxart / Shutterstock