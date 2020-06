Des spécialistes des effets spéciaux travaillent sur « dauphin robot » pour remplacer les cétacés dans les parcs aquatiques

Vous avez sans doute déjà vu, enfant ou adulte, un « spectacle » où de magnifiques dauphins nagent avec des soigneurs dans un parc aquatique ! Au-delà de la beauté de leurs pirouettes, ces animaux sauvages se retrouvent captifs dans des surfaces bien moins étendues que leurs milieux naturels.

Les cétacés ou mammifères marins captifs ne peuvent pas retrouver la liberté ! Pour pouvoir continuer le spectacle tout en défendant cette cause animale, Edge Innovation invente un animatronique qui ressemble à s’y méprendre à un véritable dauphin ! Et si ce dauphin robot devenait acteur des spectacles ?

Edge Innovations en collaboration avec Walt Conti et Roger Holzberg, ancien directeur créatif et vice-président de Walt Disney Imagineering imaginent un dauphin criant de réalisme. Ils voient ce dauphin robot comme une alternative à l’exploitation des animaux marins. Le dauphin robot pèse 269 kg, se déplace sous l’eau et reproduit trait pour trait les mimiques d’un vrai dauphin. Il peut exécuter des ordres grâce à une commande dédiée qui le fait interagir.

C’est en Chine, que le premier dauphin robot rencontrera le public ! En effet depuis peu, la Chine interdit le commerce de la faune, pourtant il faut continuer à satisfaire les visiteurs de l’aquarium.

Cette invention a été récompensée par la PETA avec le prix de l’innovation pour les animaux. De nombreux pays commencent à prendre des dispositions pour interdire ces animaux dans les parcs aquatiques. Reste à savoir quel accueil recevra le dauphin robot de la part des visiteurs. Nous espérons qu’il permettra à tous les parcs aquatiques du monde de se doter de ces spécimens… Pour laisser libres les dauphins et orques dans les océans du globe !

Photo de couverture Luca Santilli / Shutterstock