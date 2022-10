Bioseptyl, une gamme de brosses à dents, écologiques et fabriquées en France

C’est un geste que nous réalisons chaque jour, et même plusieurs fois par jour : se brosser les dents… L’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire recommande de se brosser les dents deux fois par jour, durant deux minutes, matin et soir, après le repas. Il y a quelques années encore, nous devions nous brosser les dents 3 fois par jour pendant 3 minutes, une opération parfois difficile à réaliser notamment après le déjeuner que nous ne prenons pas forcément à domicile… Pour se brosser les dents, il faut évidemment une brosse à dents et du dentifrice, que l’on peut aussi accompagner de fil dentaire. Mais, comment choisir une brosse à dent de qualité, qui soit aussi écologique et de préférence de fabrication française ? Découvrez la marque Bioseptyl, grand fabricant de brosse à dent écologique françaises pour prendre soin de vos dents et de la planète !

Bioseptyl, c’est qui ?

La fondation de l’entreprise date de 1845 quand Alphonse Dupont créé à Beauvais la marque La Brosse et Dupont. La manufacture traverse les années, mais la mondialisation rend les temps difficiles. En 1986, le site de Beauvais se spécialise dans la fabrication de brosses à dents et créé l’entreprise Bioseptyl. En 2012, un employé reprend l’activité et fonde La Brosserie Française en rapatriant les outils de production sur le territoire français. Les brosses à dents haut de gamme proposées par la marque allient ergonomie, technicité et innovation. Elles sont certifiées par l’UFSBD (Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire).

Comment choisir sa brosse à dents ?

Normalement, vous devez savoir qu’une brosse à dents se change tous les trois mois… En effet, au bout de ce laps de temps, les poils accumulent des bactéries nuisibles au film buccal qui protège les dents. Cette prolifération due au milieu humide, au dentifrice et au brossage use les filaments et la brosse perd en efficacité. Bioseptyl préconise le brossage méticuleux et méthodique au lieu du brossage « en force », c’est pourquoi vous ne trouverez aucune brosse à dents à poils durs, trop violentes pour nos dents et gencives. Les brosses à dents écologiques de la marque se déclinent sous plusieurs formes…

Les différents types de brosses à dents proposés

Commençons par les brosses à dents en bois, La Dubois, disponibles pour adultes, juniors (7 à 10 ans) et enfants (3 à 6 ans), son manche est en bois de hêtre rouge issu de forêts gérées durablement. Les filaments sur la tête mesurent 18/100 et 20/100 de diamètre et la brosse à dents s’adresse aux utilisateurs sans pathologie dentaire. Vous pourrez même composter le manche ou la déposer dans les boîtes prévues à cet effet dans les magasins bio. Les manches seront alors renvoyés à l’usine pour devenir du paillage pour les parterres de fleurs. Quant à la tête, elle devra rejoindre le bac des ordures ménagères.

Si vous êtes un brin chauvin, vous pourrez opter pour la Dupont, une édition spéciale Bleu Blanc Rouge ou Cocorico du modèle Recyclette. Celle-ci dispose d’un manche en plastique recyclé et d’une action interdentaire conçue pour le nettoyage des dents du fond… Son manche est également recyclable et à déposer dans les points de collecte. La Recyclette est disponible pour toutes les tranches d’âge et se décline aussi en plusieurs coloris. Elle offre par ailleurs la possibilité de l’abonnement.

Plein feu sur Edith, LA brosse à dents à posséder absolument

Edith est la brosse à dents écologique et économique qu’il vous faut ! Elle se décline en plusieurs matières sans colorants. Version lin, liège, forêt ou coquille saint jacques, c’est vous qui choisissez. Vous allez pouvoir garder le manche, mais lui faire perdre la tête ! Le modèle phare de la marque, cette brosse à dents Édith, possède en effet la particularité suivante : elle est dotée d’un manche que l’on garde et d’une tête qui se change par système de vissage. C’est une économie concrète de 80 % de plastique. Vous changez ainsi seulement la tête tous les trois mois… Pour ce faire, et pour ne pas oublier de changer votre tête de brosse à dents, vous pouvez vous tourner vers l’abonnement. De plus, Bioseptyl propose des packs de recharge conçus pour vous faciliter la vie.

Les autres produits proposés par la marque

Bioseptyl propose également une gamme complète pour les bébés avec Lou (3 à 6 mois), LaBavouille (6 à 12 mois) et Ben LeBambin (de 12 à 24 mois), toutes rondes et aux tons pastel. Elles sont adorables et vont donner envie à vos bambins de se brosser les dents… pour la vie ! Vous trouverez aussi sur le site des dentifrices écologiques en pâte ou solide. Le Dentifrance, un dentifrice Action Blancheur au goût menthe naturelle et certifié COSMOS ORGANIC par Ecocert. Et pour les enfants, il existe le Dentifraise au goût sucré de fraise naturelle. La composition de ces deux produits est dépourvue de fluor. Pour aller plus loin dans le zéro déchet, Bioseptyl propose par ailleurs un dentifrice solide, en stick pour quatre mois de brossage, que vous pourrez évidemment recharger. Il est certifié Ecocert, a l’arôme menthe naturelle et 100 % du total de ses ingrédients est d’origine naturelle.

Économisez grâce à ce bon plan !

Vous pouvez choisir sur le site web de Bioseptyl un abonnement pour vos brosses à dents… Concrètement, lors de votre commande, vous pouvez choisir l’option abonnement qui vous permet de bénéficier d’un tarif réduit, mais surtout de recevoir votre produit à fréquence régulière que vous déterminerez vous-même (de tous les mois à tous les six mois). En plus de faire des économies, c’est une manière pratique de ne plus oublier d’acheter votre nouvelle brosse à dents.

Article Partenaire