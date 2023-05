Le paulownia, un arbre aux pouvoirs « magiques » au cœur de la discorde

Dans notre écosystème, les arbres jouent un rôle essentiel puisqu’ils capturent le CO₂ dans l’air. À ce petit jeu, comme nous vous l’avons expliqué dans notre article, le paulownia est le champion toutes catégories avec 10 fois plus de CO₂ absorbé que la plupart des autres espèces d’arbres. De plus, cet arbre pousse rapidement, en 36 mois seulement, et procure une floraison magnifique. Cependant, certains paysagistes ou botanistes mettent en garde sur le côté invasif de cet arbre. En effet, il pousse très vite, attire les insectes pollinisateurs avec ses fleurs mellifères, et ses graines se sèment toutes seules grâce aux vents et aux oiseaux. Le paulownia est donc un arbre controversé et nous allons vous expliquer pourquoi.

Les arguments des « pro » paulownia

Le paulownia est d’abord connu pour sa capacité à absorber de grandes quantités de dioxyde de carbone (CO2) de l’atmosphère. En raison de sa croissance rapide, il peut capturer plus de CO₂ que la plupart des autres espèces d’arbres. Puisqu’il croît rapidement, il est également souvent utilisé dans les programmes de reboisement. Rappelons qu’il peut atteindre une hauteur de 4 à 6 m en seulement un an. Un autre argument consiste à dire qu’il possède une faible empreinte écologique. En comparaison à d’autres cultures ligneuses, le paulownia nécessite moins d’eau et de nutriments pour pousser. Il prospère dans des sols pauvres et ne nécessite pas l’utilisation intensive d’engrais ni de produits chimiques. Enfin, les racines du paulownia sont larges et profondes, ce qui les rend efficaces pour prévenir l’érosion des sols. Elles aident à maintenir la structure du sol et à réduire le ruissellement de l’eau, ce qui contribue à la préservation des bassins versants.

Les arguments des « anti » paulownia

Aucun spécialiste ne nie les arguments de ceux qui considèrent le paulownia comme le « sauveur de la planète ». Cependant, certains d’entre eux mettent en garde sur les inconvénients de cet arbre. Dans certaines régions, le paulownia peut devenir une espèce envahissante, et empêcher les espèces indigènes de se développer. Sa croissance rapide et sa capacité à produire de nombreuses graines légères lui permettent de coloniser rapidement de nouvelles zones, ce qui peut perturber les écosystèmes locaux.

Lorsque l’on avance qu’il est peu consommateur d’eau, il faut tout de même nuancer. Dans les régions où l’eau est rare, la culture intensive de paulownia entraîne potentiellement une pression sur les ressources hydriques locales. Enfin, la culture du paulownia, si elle devenait intensive, pourrait avoir un impact sur la biodiversité locale. La conversion de terres naturelles en monocultures de paulownia entraîne la perte d’habitats pour les espèces indigènes et réduire la diversité biologique globale.

Mais alors, par quoi remplacer le paulownia ?

Cette idée semble dépourvue de sens étant donné que nous possédons de nombreuses espèces d’arbres indigènes qui sont naturellement adaptées au climat, insiste Holger Sticht, membre de l’ONG allemande Bund pour la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, dans une interview accordée à Rts.ch. Ce spécialise explique qu’il vaut mieux planter des chênes rouvre, de l’alisier des bois, ou encore du chêne pédonculé. Ces espèces seraient aussi de formidables capteurs de CO₂, mais elles sont locales, et non venues d’Asie, comme c’est le cas du paulownia.

Actuellement, il n’existe aucun espace de cultures intensives en France. On peut observer certains paulownias, dans certaines villes comme Genève ou Paris, mais cela ne présente pas de risques de prolifération. Vous connaissez désormais les arguments de chaque camp autour de la controverse du paulownia, vous n’avez plus qu’à vous faire votre propre jugement. Quoi qu’il en soit, les biologistes conseillent de toujours garder un esprit critique quant aux nouvelles espèces importées de pays étrangers… Nous vous laisserons juge !