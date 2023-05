Alternance en DevOps : apprendre les compétences clés en entreprise et en école

Depuis son invention à la fin des années 2000, la méthodologie DevOps s’est peu à peu imposée comme la nouvelle norme dans le domaine du logiciel. Cette approche consiste à rompre avec la traditionnelle séparation des équipes de développement (Dev) et d’exploitation (Ops), en les unifiant pour accélérer la vitesse de livraison sans atténuer la qualité. Grâce à des techniques comme l’intégration et la livraison continues (CI/CD), l’automatisation des tests et la gestion de version, le DevOps permet une meilleure réactivité aux besoins et à la demande des utilisateurs d’une application. Par conséquent, les ingénieurs DevOps et autres experts sont très sollicités en entreprise. Voici de bonnes raisons d’acquérir cette expertise par le biais d’une alternance devops suivie en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

DevOps : une expertise professionnelle tournée vers l’avenir

Que vous soyez étudiant, professionnel de l’informatique, développeur de logiciel, administrateur système ou même expert en cybersécurité, suivre une formation DevOps peut apporter un véritable coup de boost à votre carrière. Il faut savoir que les compétences DevOps sont de plus en plus recherchées en entreprise. Elles permettent en effet de concevoir, développer, tester et déployer les applications de manière plus efficace. On dénombre plus de 10 000 offres d’emploi DevOps en France rien que sur LinkedIn, et plusieurs milliers d’annonces sur Pôle Emploi ou Indeed. Partout dans l’hexagone, des entreprises sont à la recherche de professionnels. Et pour attirer les meilleurs experts, les organisations n’hésitent pas à proposer des rémunérations élevées. Selon des sources comme Glassdoor et Talent.com, le salaire moyen pour un professionnel DevOps en France dépasse 45 000€ par an.

Le DevOps étant étroitement lié aux méthodologies agiles de développement de logiciel, cette qualification permet de trouver facilement un emploi au sein d’un tel environnement. Il s’agit aussi d’une façon d’apprendre à manier les technologies de pointe en matière de développement comme les conteneurs, les microservices, l’infrastructure en tant que code et les plateformes cloud. À l’heure où le cloud computing connaît un véritable essor dans tous les secteurs, ces technologies cloud-native sont désormais incontournables.

Pourquoi choisir une formation en alternance ?

Afin de répondre à cette forte demande, de nombreuses formations DevOps ont vu le jour au fil des dernières années. Il existe désormais des cursus universitaires traditionnels, mais aussi des cours en ligne sous forme de BootCamp ou de formation continue. Toutefois, l’alternance est un format particulièrement pertinent pour apprendre à maîtriser cette méthodologie. Comme pour n’importe quelle discipline, le temps passé en entreprise aide à acquérir une expérience professionnelle concrète pouvant constituer un solide atout pour votre CV.

De nombreuses organisations privilégient les candidats ayant déjà travaillé. C’est aussi l’occasion de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises en classe, et d’apprendre de nouvelles compétences par la pratique. Un autre avantage majeur est d’être rémunéré tout au long de la formation. Ceci permet de financer le cursus, et même de couvrir vos dépenses au quotidien pour bénéficier d’une autonomie. Vous pourrez aussi profiter des périodes en entreprise pour développer votre réseau professionnel. Ceci pourrait servir de tremplin pour votre future carrière.

Quelles compétences DevOps acquérir en entreprise ?

Il serait faux de dire que la formation théorique n’a pas d’importance. Les cours permettent une compréhension approfondie des concepts et principes fondamentaux du DevOps. Ceci inclut la collaboration interdisciplinaire, l’automatisation, la livraison continue ou la culture de la responsabilité partagée. Vous pourrez aussi apprendre à manier des outils DevOps comme Docker, Kubernetes, Jenkins ou GitLab, et découvrir les bonnes pratiques à adopter au sein d’une équipe. Il s’agit également du meilleur moyen de comprendre comment utiliser cette méthode pour résoudre les problèmes modernes du développement de logiciel. Néanmoins, passer du temps en entreprise permet d’acquérir plus facilement certaines compétences DevOps.

Vous serez notamment amené à côtoyer des développeurs, des ingénieurs système ou des responsables de la sécurité. Or, le travail d’équipe et la communication sont un aspect clé de cette approche moderne. Par ailleurs, c’est l’opportunité de prendre en main des outils d’automatisation pour le déploiement, la surveillance, les tests ou la gestion d’infrastructure. Vous pourrez aussi découvrir les outils de gestion de version comme Git et SVN, et apprendre à gérer les conflits de fusion et de branches de code en conditions réelles. Enfin, la sécurité est un aspect essentiel du développement de logiciel souvent négligé dans le cadre des formations théoriques. Une immersion en entreprise permet d’être confronté à de véritables menaces, et donc de saisir l’importance d’une protection robuste.

Pour toutes ces raisons, choisir l’alternance pour une formation DevOps est un choix des plus judicieux. À la fin du parcours, vous serez fin prêt à continuer à travailler et appliquer tout le savoir acquis en cours et en entreprise !

Article rédigé par DataScientest