Arc-Chill, une couverture « climatisante » qui absorbe et baisse la température corporelle de 2-5℃

Décidément, cette année, le temps aura été très instable, après quelques jours de fortes chaleurs, la pluie et les orages violents, sont venus rafraîchir l’air ambiant. La Seine-et-Marne, mon département natal, est désormais en alerte crue et inondations, les cours d’eau débordent ! Néanmoins, les nuits restent très chaudes et le sommeil a bien du mal à se faire une place. En me baladant sur le net, à la recherche d’astuces pour me rafraîchir, j’ai découvert une technique japonaise pour les textiles. Nommée Arc-Chill, cette technique venue du Japon révolutionne le domaine de la literie. Grâce à des matériaux innovants, les couettes deviennent rafraîchissantes. Intégrée dans les couettes ou dans les tapis rafraîchissants pour nos amis à quatre pattes, elles permettent de dormir couverts en absorbants, chaleur et transpiration. Découverte.

Une couette rafraîchissante

Comme je vous l’ai annoncé, ces couettes sont fabriquées à partir de matériaux qui permettent une régulation de la température corporelle. Dans le cas des tapis pour chien, les matériaux absorbent la chaleur par le dessous, quand le chien est couché dessus, lui donnant le sentiment d’être au frais. Pour les couettes, c’est l’inverse, la couette placée sur le corps absorbe la chaleur corporelle, et la transpiration, et les évacue vers l’extérieur.

Une couverture qui absorbe la chaleur

Dans ce type de couettes, plusieurs matériaux peuvent être utilisés. Des fibres naturelles comme le lin, dont les fibres sont déjà connues pour être très absorbantes, sont utilisées sur certains modèles. Mais, la plupart des couettes arc-chill utilisent des matériaux spécialement conçus pour obtenir des propriétés absorbantes. Ainsi, ce peut être des fibres à haute conductivité thermique comme le lin, le bambou ou les poils de chameaux. D’autres matériaux conçus en laboratoires viennent aussi remplir certaines couettes ou tapis, comme des capsules de gel rafraîchissant, ou des microcapsules de PCM (Phase Change Material). Les matériaux à changement de phase, ou PCM (Phase Change Material), sont des substances qui absorbent ou libèrent de grandes quantités de chaleur lorsqu’elles changent d’état physique. Dans le cas d’une couette, le matériau absorbe chaleur et transpiration, et les libère vers l’extérieur de la couette.

De très bonnes évaluations sur Amazon (4,4/5 étoiles)

Les couettes ultra-chaudes n’ont plus autant de succès qu’il y a dix ans. Aujourd’hui, les couettes légères, ou rafraîchissantes, sont les plus prisées, et c’est, encore une fois, le réchauffement climatique qui fait valser nos habitudes. Les hivers sont moins froids, les étés sont plus chauds, et nous devons adapter nos habitudes, jusque dans nos lits ! Dans nos habitations aussi, nous nous adaptons au changement climatique en cours, en installant des climatisations. Les couettes rafraîchissantes apportent un confort certain, sans consommer d’énergie, un autre point important en ces temps d’augmentation du gaz ou de l’électricité. L’Institut National du Sommeil, préconise une température de 18 à 20 °C pour une nuit de sommeil réparatrice, une température difficile à atteindre quand il fait encore 30 °C à 22 h !

Ces couettes peuvent donc être une solution économique puisque sans électricité, pour faire redescendre la température nocturne et profiter du sommeil pour réellement récupérer de la fatigue. Et, vous ? Utilisez-vous déjà ce type de couettes rafraîchissantes ? Et, que pensez-vous de leur efficacité ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

