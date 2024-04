Cactile, une tuile innovante dédiée à la récupération, le filtrage et au stockage de l’eau de pluie (40 litres/m²)

L’eau est une ressource précieuse qui se raréfie en raison de la pollution et des dérèglements climatiques. D’après l’Agence européenne pour l’environnement, environ un tiers du territoire de l’Union européenne est exposé à des pénuries permanentes ou provisoires. Toujours selon l’AEE, les pays du sud de l’UE tels que le Portugal, l’Espagne et la Grèce ne sont plus les seuls à subir des sécheresses. Ces dernières touchent également des régions du Royaume-Uni et d’Allemagne. Dans l’optique de réduire les risques de pénurie, Jean-Baptiste Landes, un spécialiste de l’hydroélectricité et du pilotage des étiages des rivières, a créé une tuile appelée Cactile, optimisant la récupération et le stockage de l’eau de pluie.

Une couverture pouvant récupérer jusqu’à 96 % des eaux pluviales

Conçu en acier galvanisé, Cactile se démarque par son design unique, permettant de ralentir le ruissellement de l’eau de pluie sur les toitures et d’optimiser son absorption. Lors d’une averse, les panneaux de couverture peuvent approximativement capter 94 % des eaux pluviales et en cas de précipitations modérées, ce pourcentage peut monter jusqu’à 96 %. La collecte s’effectue grâce à des entrées dont les formes et les dimensions ont été spécialement étudiées pour récupérer un maximum d’eau de pluie, tout en empêchant les déchets et les feuillages de passer. Selon Jean-Baptiste Landes, l’inventeur de cette tuile innovante, une nouvelle version des prises d’eau est en cours de développement et devrait filtrer encore davantage l’eau de pluie, grâce à une grille.

Une capacité de stockage de 40 litres/m²

Outre sa capacité à capter une grande quantité d’eaux pluviales, Cactile est doté d’un réservoir pouvant stocker jusqu’à 40 litres d’eau par mètre carré. L’eau de pluie peut ensuite être utilisée dans la réalisation de certaines tâches ménagères ou l’arrosage des plantes. Lors de la pose de ce dispositif de collecte d’eau de pluie, il est nécessaire de fixer des réceptacles qui accueilleront ensuite les réservoirs, recouverts par les panneaux de couverture. À noter que Cactile est équipé de capteurs ayant pour rôle de surveiller le niveau de l’eau. En cas de fortes précipitations, le système peut procéder à une vidange en cas de trop-plein.

Un poids réduit

Cactile a été pensé pour être utilisé dans des travaux de construction et de rénovation. Pour qu’il puisse s’adapter à des charpentes existantes, le créateur de ce système innovant s’est penché sur les contraintes liées aux entraxes, mais également celles relatives aux charges. Dans l’optique de ne pas alourdir les charpentes, Jean-Baptiste Landes a conçu les panneaux de couverture pour que leur poids n’excède pas 60 kg/m², soit 20 kg/m² de matériaux et 40 litres d’eau. Ce poids est inférieur à celui de certaines couvertures en tuiles classiques, pouvant aller jusqu’à 70 kg/m².

Pour information, le Français a travaillé avec DDC-Industrialisation, BET Apygec et Laëtis, dans la conception de sa solution de collecte d’eau de pluie. Pour faciliter la pose des panneaux, il a également collaboré avec des couvreurs professionnels et la Caped. Les premières toitures utilisant ce captage d’eaux pluviales devraient voir le jour vers le début de l’année 2025.

Un chantier pilote est, en outre, prévu pour la fin de 2024. Plus d'informations : Cactile.fr.