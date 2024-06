Comment connecter un récupérateur d’eau de pluie sur une gouttière en moins de 10 minutes ?

Vous n’en pouvez plus des pluies diluviennes qui s’abattent sur une grande partie de la France depuis des semaines ? Moi non plus, mais cela aura au moins, l’avantage de remplir les récupérateurs d’eau de pluie. Depuis que j’ai déménagé, j’ai moi-même décidé d’investir dans un récupérateur d’eau de pluie, en prévision d’une éventuelle sécheresse estivale. Peut-être que ma réserve d’eau me permettra de conserver une pelouse bien verte, ou d’hydrater mes plantes d’extérieur. Mieux vaut prévenir que guérir, dit le proverbe, et c’est exactement ce que je fais. Lorsque je l’ai reçu, je l’ai immédiatement installé avec un collecteur d’eau de pluie Capt’eau vendu 28,90 € sur Amazon. Un petit accessoire qui permet de diriger le plus efficacement possible l’eau de pluie vers le récupérateur. Comment choisir un récupérateur d’eau de pluie, et comment installer le collecteur ? Je vous explique tout immédiatement.

Un kit de connexion rapide à installer

Lorsque l’on pense « récupérateur d’eau de pluie », seule la cuve nous vient à l’esprit. Or, le récupérateur se compose, en réalité, de deux parties, car il faut absolument l’équiper d’un collecteur d’eau de pluie. À moins de posséder une gouttière qui arrive directement dans la cuve, cet élément s’avère indispensable. En effet, il permet de faire la jonction entre la gouttière descendante et votre cuve.

De plus, la gouttière qui descend directement dans la cuve est déconseillée, car l’eau y arrive sans être filtrée, causant une pollution de l’eau de pluie, la présence d’algues ou favorisant le développement de moustiques. Il est également possible d’ajouter un système de trop-plein qui évitera le débordement. Cependant, attention, il est interdit de raccorder le trop-plein au réseau d’eaux pluviales ou au réseau d’eaux usées.

Un kit de connexion rapide à moins de 30 €

Le collecteur d’eau de pluie s’installe facilement et rapidement sans nécessiter de couper le conduit. Il est disponible en deux couleurs : gris et sable. Facile à installer, il se fixe par clipsage et est sécurisé avec deux vis autoforeuses. Son principe de fonctionnement repose sur la centrifugation de l’eau le long des parois de la gouttière, ce qui permet de récupérer presque toute l’eau lors de faibles précipitations. Il est compatible avec des conduits de 80 à 100 mm, bien qu’il soit moins efficace sur les conduits de 100 mm.

Comment installer votre collecteur d’eau de pluie en six étapes ?

La première étape consiste à percer un pré-trou de 8 mm pour guider la scie cloche avec laquelle vous devrez percer un trou de 44 m (fournie dans le kit). Placez ensuite le joint en mousse autour de l’orifice du collier puis fixez le collier grâce aux vis auto-foreuse. Pour une gouttière en cuivre ou en zinc, il est recommandé de faire un pré-trou de 2 mm. Vous devrez ensuite lubrifier avec un savon liquide pour introduire le collier dans le trou, puis ramener le corps du robinet vers vous en tirant avec une pince.

Placez ensuite le coude sur le robinet, puis l’embout sur la cuve et reliez enfin l’embout au coude avec le tuyau. La dernière étape consiste à la mise hors gel, en retirant l’écope et en plaçant la vanne sur le collier. À réception de votre commande, vous recevrez un collier, une écope avec son robinet, un coude de sortie 90°, une lame de scie cloche, deux vis autoforeuses, un joint mousse et un kit de raccordement à la cuve. Le foret permettant de faire le pré-trou de 8 mm, n’est pas fourni.

Je vous rappelle le prix du collecteur Capt’eau : 28,90 € pour optimiser votre récupération d’eau jusqu’à l’été prochain ! Mes conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

