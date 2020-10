Catecair 101, un étonnant boitier portable pour dépolluer l’air qu’on respire

Alors que l’épidémie de Covid-19 persiste en France et dans de nombreux pays, tous les moyens sont bons pour lutter contre ce virus qui étouffe aussi bien notre vie quotidienne que notre économie. Le port du masque est l’une des solutions recommandées par l’OMS pour limiter la propagation de l’agent responsable de la pandémie.

Cependant, la qualité de l’air qu’on respire est également un facteur déterminant. Plus l’air dans l’endroit où l’on se trouve est pollué, plus le risque de contracter le virus est élevé. D’ailleurs, les cas les plus sévères se manifestent davantage dans les régions où le niveau de pollution est plus élevé. Face à cette réalité, l’entreprise suisse Catecar industries SA a conçu un boitier purificateur d’air baptisé Catecair 101. Celui-ci entrera d’ailleurs bientôt en production.

Un boitier qu’il convient de placer sur sa poitrine

Pour annoncer la nouvelle, Catecar nous a adressé un communiqué dans lequel elle explique le fonctionnement de l’appareil. La Catecair 101 consiste, selon elle, en une petite boite de 170 x 50 x 100 mm qui se recharge comme un smartphone.

Légère, elle a été conçue pour être placée sur la poitrine et diffuser un air filtré vers le visage du porteur à raison de 16m3 par heure. Son système de purification lui permet de se débarrasser des particules (PM10), fines (PM2,5) et ultrafines (PM1) (bactéries, pollens, nanoparticules, gaz d’échappement et virus). Tout cela en fait un allié idéal pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Son créateur qualifie même la Catecair 101 de « masque d’air sans masque » en raison de sa capacité à nous tenir à l’abri du virus même si on ne porte pas de masque facial.

Efficace à 99 %

L’autre avantage de la Catecair 101 c’est qu’elle est non polluante, souligne Catecar. Le boitier ne dégage donc aucune substance néfaste pour l’environnement. La bulle d’air protectrice qu’elle crée autour de l’utilisateur offre un niveau de protection élevée. Elle serait efficace à 99 %. Ce qui est d’autant plus intéressant, c’est qu’il s’agit d’un appareil pouvant être utilisé à ciel ouvert que dans un espace restreint.

À noter qu’en plus de la Catecair 101, l’entreprise suisse a également créé des dispositifs fixes de purification d’air nommés Catecair 40 et Catecair 70. Ils permettent respectivement de dépolluer les toilettes publiques et tout espace fermé jusqu’à 100m2.