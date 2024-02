Ce panneau solaire tandem (pérovskite/silicium) aurait atteint une efficacité énergétique record de 25 %

Les technologies photovoltaïques (PV) ne cessent aujourd’hui de s’améliorer pour répondre aux défis énergétiques et écologiques actuels. Des chercheurs travaillent à trouver des alternatives plus durables et moins coûteuses au silicium pour fabriquer des panneaux PV. Bien que le silicium soit aujourd’hui le matériau le plus utilisé dans l’industrie solaire, il est considéré comme un « matériau critique » en Europe. Son impact environnemental serait relativement important en raison de son processus de fabrication énergivore et polluant.

Certains fabricants suggèrent de résoudre ce problème en utilisant du silicium recyclé et issu des panneaux solaires en fin de vie. D’autres s’orientent vers des matériaux plus abordables et plus flexibles comme la pérovskite. Certaines équipes de recherche proposent d’ailleurs de combiner le silicium et la pérovskite pour développer des cellules solaires tandem efficaces et rentables. C’est notamment le cas du projet d’Oxford PV qui annonce avoir réussi à atteindre un rendement de 25 % avec son nouveau panneau photovoltaïque en pérovskite/silicium. Le point sur cette percée.

Une amélioration significative de l’efficacité des panneaux PV tandem

D’après Chris Case, directeur de la technologie d’Oxford PV, l’énergie solaire est l’une des options d’énergie renouvelable les plus durables et les plus rentables jusqu’à présent. Grâce aux progrès continus dans ce secteur, il est possible d’améliorer davantage les performances des panneaux PV en utilisant la même surface et en réduisant le coût. De plus, les modules deviendront plus polyvalents et compatibles pour de multiples applications (utilitaire, résidentielle, commerciale, voire industrielle). Dans ce nouveau projet de développement de panneau à base de pérovskite et de silicium, cette entreprise revendique le rendement de conversion énergétique le plus élevé au monde.

Son nouveau module tandem serait plus efficace que les autres panneaux solaires tandem commerciaux qui atteignent généralement un rendement de 24 %. Par ailleurs, ce spin-out de l’Université d’Oxford s’impose comme un leader mondial dans le domaine du développement des cellules solaires en pérovskite/silicium. Son équipe de recherche aurait déjà atteint un rendement théorique maximal au-delà de 43 % pour ce type de cellule. En comparaison, les cellules solaires au silicium présentent un rendement théorique maximal d’environ 30 %.

Oxford PV has set a new record for the world’s most efficient solar panel, marking a crucial milestone in the clean energy transition. Produced in collaboration with the @FraunhoferISE, the panel achieved a record 25% conversion efficiency! Read more: https://t.co/LyptMklc9f pic.twitter.com/CSDuRUcggn — Oxford PV (@OxfordPV) January 31, 2024

La fabrication de ce nouveau panneau solaire en pérovskite/silicium

L’entreprise Oxford PV affirme sur son site web que les chercheurs ont collaboré avec le Fraunhofer ISE Module-TEC, situé en Allemagne, lors de la fabrication de ce module photovoltaïque tandem. Notons que l’équipement de ce partenaire a déjà été utilisé pour la production de masse et l’optimisation des processus dédiés à la technologie tandem. Outre cela, l’équipe de CalLab PV Modules s’est servi d’un simulateur solaire multispectral afin de réaliser les mesures calibrées et évaluer l’efficacité du module. En laboratoire, les couches de cellules en pérovskite et en silicium ont été exposées à différentes sources de lumière LED, dans des conditions très proches de celles à l’extérieur sous le soleil.

Selon les chercheurs, le panneau photovoltaïque tandem nouvellement développé a pu fournir 421 W d’énergie électrique sur une superficie de 1,68 m². Il s’agirait du modèle le plus efficace au monde dans cette catégorie. David Ward, directeur général d’Oxford PV, a affirmé que « ce nouveau record mondial est une étape cruciale pour l’entreprise ». Cela démontre que les cellules solaires tandem de son équipe fonctionnent réellement et présentent des performances élevées lorsqu’elles sont assemblées sur des panneaux solaires de taille standard. Plus d’informations : Oxfordpv.com. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire.

Abonnez-vous à Abonnez-vous à NeozOne sur Google News pour ne manquer aucune invention et innovation !