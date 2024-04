COBOD : cette maison de 80 m² est sortie de terre en moins de 16 heures grâce à l’impression 3D

Le marché immobilier évolue à grande vitesse. Les architectes font preuve d’imagination et d’innovation dans le but d’améliorer la conception des bâtiments. À travers ces efforts, ils n’ambitionnent pas uniquement d’optimiser la partie esthétique. Force est de reconnaitre que les experts en construction doivent aussi de nos jours tenir compte de l’aspect écologique, sans oublier les coûts. C’est avec cette vision à l’esprit que l’entreprise portugaise Havelar a collaboré avec le leader mondial de l’impression 3D, COBOD, pour construire ce qui est considéré comme la toute première maison imprimée en 3D du Portugal. La structure, située dans la région du Grand Porto, est composée de deux chambres et s’étend sur une superficie totale de 80 m². Pour l’imprimer, l’équipe a utilisé l’imprimante BOD2 de COBOD.

Une imprimante ayant déjà servi en Allemagne

Il faut savoir que la même imprimante avait servi dans la construction du plus grand bâtiment imprimé en 3D d’Europe : la Wave House. Si vous ne le savez pas encore, celui-ci se trouve en Allemagne. Il a nécessité près de 140 heures de travail d’impression. Concernant la maison de Havelar, COBOD affirme qu’elle a été imprimée en seulement 18 heures. Un exploit qui met en évidence la capacité de ce procédé innovant à révolutionner le secteur de la construction en rendant les travaux plus efficaces et plus rapides. À noter que le projet a été mené en collaboration avec les architectes Aires Mateus, Glória Cabral et Francis Kéré.

Moins coûteux

Certes, l’impression de la maison a duré moins d’un jour, mais pour finir les tâches, des ouvriers humains ont été nécessaires. Ceux-ci ont notamment effectué la pose des portes, fenêtres, du toit, etc. Au total, il aura fallu environ deux mois pour terminer l’ensemble des travaux. Avec un tel procédé, Havelar devrait pouvoir achever plus rapidement la construction de logements sociaux à travers le Portugal. L’autre avantage de l’impression en 3D est qu’elle permet de réduire considérablement le coût des travaux. Selon Patrick Eichiner, PDG et co-fondateur de Havelar, les bâtiments d’habitation comme celui de Grand Porto coûtent approximativement 1 500 € le m², contre plus de 3 000 € le m² pour une construction traditionnelle.

Idéale pour les jeunes

Il s’agit également de la toute première maison imprimée en 3D de l’entreprise portugaise. Au vu de son coût plus ou moins accessible, le procédé pourrait constituer une aubaine pour les primo-accédants. La structure nouvellement construite comprend une cuisine centrale, une salle à manger qui fait par ailleurs office de salon, deux chambres ainsi qu’une salle de bains. Plus d’infos : cobod.com. Aimeriez-vous vivre dans une maison imprimée en 3D ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .