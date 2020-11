Covid-19 : en plus d’être transparent, ce masque inclusif est imprimé en 3D

Alors que la pandémie de Covid-19 continue de faire ravage en France et dans de nombreux pays, il est plus qu’utile de respecter les gestes barrières. Pour vous donner une idée de l’ampleur de la situation, sachez qu’aux États-Unis, on dénombre jusqu’à présent 10 millions de cas pour un nombre de décès s’élevant à plus de 230 000.

Chez nous, le coronavirus a déjà infecté plus de 1,6 million de personnes et en a tué près de 40 000. Pour limiter, voire stopper la propagation du virus, l’Organisation mondiale de la santé recommande ainsi l’utilisation d’un masque. Sauf que cet accessoire peut être gênant en raison de son opacité, ne permettant pas ainsi de lire les expressions faciales. De plus, il gêne la respiration. Et c’est là que veut intervenir 3Dtiskárna.

Un masque pensé pour les plus exigeants

En effet, cette start-up tchèque a créé un masque qui promet un meilleur confort. À la différence d’un masque standard, leur produit permet de lire les expressions du visage et réduire la transpiration. Transparent, ce masque inclusif se comporte sur ses deux extrémités un filtre qui laisse passer l’air tout en bloquant les particules microscopiques. 3Dtiskárna affirme qu’il lui a fallu six mois pour développer le masque qui est en cours de certification chez VÚBP à Prague.

Si tout se passe bien, l’accessoire devrait bientôt être produit en grande quantité. Il faut savoir que l’entreprise est également à la recherche d’un partenaire pour lancer sa commercialisation. Fabriqué suivant un processus d’impression 3D, le masque transparent s’adressera avant tout aux enseignants et aux professionnels de santé. « Nous avons répondu aux besoins des professionnels de la santé et des enseignants en tant qu’entreprise d’impression 3D », a déclaré Peter Knobloch, fondateur de 3Dtiskárna.

Une protection de niveau H13

La jeune entreprise tchèque avance que son produit sera particulièrement utile pour ceux dont le fait d’avoir la bouche couvert par un masque facial peut parfois être désagréable, notamment lorsqu’on communique avec une personne malentendante ou lorsqu’on est contact régulier avec des personnes âgées.

Crédit photo : Peter Knobloch / 3Dtiskárna

Ce qui est d’autant plus intéressant, c’est le fait que ce masque transparent est réutilisable. Il offre une protection de niveau H13, soit supérieur à celle d’un masque FFP3. En raison de son attrait, le produit a séduit le jury du concours German Design Awards. Son créateur a quant à lui reçu une reconnaissance spéciale dans la catégorie Médecine, réadaptation et soins.