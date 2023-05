Des bouteilles de bière recyclées en tuiles de toit transparentes pour se protéger des rayons du soleil

Vos prochaines vacances vous mèneront peut-être au Pérou, pour découvrir l’architecture magnifique de ce pays d’Amérique latine. Si votre voyage vous conduit vers la ville d’Arequipa, vous pourriez bien y découvrir une étrange invention. Arequipa est une ville située dans le sud du pays. Elle est la seconde ville la plus peuplée du Pérou après Lima et inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2000. Elle est considérée comme l’une des villes les plus charmantes du pays avec ses bâtiments coloniaux bien préservés, son architecture en pierre volcanique et ses rues pavées. Arequipa est également connue pour sa gastronomie et son entreprise de fabrication de bière* emblématique : Arequipeña ! Le fabricant de cette bière locale réutilise ses bouteilles aux couleurs ambrées pour en faire du mobilier urbain et protéger les citoyens du soleil. Découverte !

Arequipeña, c’est qui ?

Arequipeña est une bière péruvienne produite par la brasserie Backus, qui fait partie du groupe Anheuser-Busch InBev. Elle est brassée à Arequipa et se présente comme une lager blonde, légère et rafraîchissante, qui est très populaire au Pérou, notamment dans la région d’Arequipa où elle est produite. Par ailleurs, elle est souvent consommée lors de fêtes et de célébrations, et est aussi exportée dans d’autres pays d’Amérique latine. Cette bière est vendue dans des bouteilles en verre de couleur orangée. Alors que cette ville d’Arequipa subit l’un des rayonnements UV les plus forts de la planète, la marque de bière et l’agence VMLY&R Peru ont eu l’idée de recycler les bouteilles d’une manière plutôt originale.

Quelle est cette géniale invention ?

La marque de bière régionale a inventé une solution innovante pour aborder un problème récurrent dans la région : la résistance aux UV des matériaux utilisés dans les espaces publics. Pour ce faire, ils ont créé une collection de tuiles à partir des bouteilles de bière résistantes aux UV. Ces tuiles à base de bouteilles recyclées ont été conçues par Sandro Angoaldo et Eddy Mérida.

Elles permettent de disposer d’un moyen pour recycler les millions de bouteilles vendues chaque année. Mais, elles aident surtout les populations à se protéger des rayons UV, néfastes pour la santé. Arequipa transforme donc les bouteilles de bière en carreaux adaptés à une utilisation dans les bars et les arrêts de bus. D’étonnants abribus ou protections ont ainsi vu le jour dans cette ville au patrimoine historique riche. Un contraste entre l’ancien et le moderne qui semble plaire aux habitants de la ville.

Des tuiles solaires, mais également une campagne de prévention

De nombreux Péruviens ne sont pas conscients des dangers de l’exposition aux UV pour leur santé, c’est un peu « la normalité » pour eux. Rappelons que l’exposition prolongée aux UV peut causer des dommages à la peau, notamment des coups de soleil, des rides prématurées, des taches de vieillesse et un risque accru de cancer de la peau. Les UV peuvent également endommager les yeux, entraînant des cataractes et d’autres problèmes oculaires.

Pour tenter de sensibiliser la population à ce phénomène dangereux, chaque structure construite en bouteille de bière dispose d’un QR Code. En scannant ce dernier, les utilisateurs obtiennent de précieux renseignements sur les dangers des radiations et les soins solaires à appliquer sur la peau. Une belle idée, non ?