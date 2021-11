DogPhone : un téléphone pour chien pour lutter contre la solitude animale

Vous faites peut-être partie de ces propriétaires de chiens qui aiment garder un œil sur eux pendant leur absence ? Et vous avez donc installé une petite caméra de surveillance pour pouvoir savoir ce qu’ils font pendant que vous n’êtes pas là. Vous constatez que, la plupart du temps ils dorment tranquillement, ou qu’ils aboient férocement à l’approche d’un livreur de colis ou d’une visite impromptue. Mais vous leur parlez aussi via cette caméra quitte à passer pour un dérangé !

Mais n’avez-vous jamais espéré une réponse de votre chien ? Ou mieux encore, un appel vidéo avec lui ? Le DogPhone pourrait bien réaliser votre rêve: bientôt, vous verrez peut-être arriver sur votre smartphone un appel de Médor!

Les chiens peuvent être anxieux

Si certains toutous dorment paisiblement en attendant votre retour, ce n’est pas le cas de tous les canidés. Les chiens qui n’ont pas l’habitude de rester seul peuvent développer certains comportements liés à l’anxiété. Ceux qui ont été adoptés pendant les différents confinements ont eu l’habitude d’une présence 24h /24, et le retour à la normale peut les perturber. La caméra de surveillance vous permet de leur parler, mais peut-être que lui aussi aurait besoin de communiquer avec vous quand il en ressent le besoin. Or, avec les systèmes actuels, c’est toujours le maître qui déclenche la mise en relation.

Le DogPhone c’est quoi ?

Le DogPhone est une invention de la docteure Ilyena Hirskyj-Douglas, de l’université de Glascow. Son labrador, Zack, lui a permis de réaliser ce DogPhone, qui se trouve être un capteur de mouvement glissé dans le jouet du chien: une simple balle, en l’occurrence.

Lorsque le chien attrape la balle dans sa gueule et qu’il la secoue, cela lance un appel vidéo sur le smartphone de sa maitresse. C’est donc le chien qui décide quand passer l’appel à son humain, et non plus l’inverse !

Un apprentissage supplémentaire

Si votre chien adore jouer pendant vos absences ou mâchouiller ses jouets, vous risquez de recevoir des appels vidéo toute la journée ! Mais comment expliquer à son chien qu’il ne doit prendre cette balle que lorsqu’il souhaite vous contacter ? Ilyena Hirskyj-Douglas explique que son chien l’a bien « appelée » mais qu’elle ne peut pas savoir si c’était juste pour jouer avec la balle, ou pour vraiment entrer en contact avec elle.

Certains chiens sont fusionnels avec leurs maîtres, et le lien affectif est très fort… Ils pourraient très vite comprendre que secouer la balle va leur permettre d’entrer en contact avec leurs maîtres et s’en servir. L’idée est originale, mais ne sommes-nous pas déjà assez sollicités par des appels téléphoniques, sans recevoir ceux de notre chien ?

Le problème de l’anxiété

Certains chiens sont anxieux à l’idée de rester seuls, mais nous pouvons tenter de les rendre plus serein en appliquant ces quelques conseils donnés par le site Vetostore :