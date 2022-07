DriBlades : un entraîneur de hockey sur glace invente des lames lestées innovantes pour s’entrainer “hors glace”

Connaissez-vous l’univers du hockey sur glace ? En France, ce sport qui compte environ 21000 licenciés reste encore très confidentiel. A titre de comparaison, le football compte 1.9 millions de licences et le handball, environ 500 000… Aux Etats-Unis, le hockey sur glace est un sport beaucoup plus en vogue avec la célèbre LNH. Dans cette ligue, le 16 juin dernier, le joueur Brayden McNabb qui joue pour les Golden Knights de Vegas s’entraînait avec de tout nouveaux patins développés pour les entraînements hors glace des joueurs… Leur nom, les DriBlades, qui pourraient bien changer l’entraînement des champions de hockey sur glace. Découverte.

D’où vient cette idée ?

Kelly Riou est, depuis plus de 20 ans, entraîneur de hockey sur glace à Saskatoon, et des entraînements, il en a vécus… Des patins, il en a aussi testés quelques-uns mais ils ne répondaient pas à l’exigence principale : se conduire comme s’ils glissaient sur la glace… Entraîneur mais également dirigeant de l’entreprise Alien Kinetics, il voulait combler l’écart entre la glace et le gymnase afin que les patins se comportent de la même manière sur l’une ou l’autre surface. Il se confie sur cette lacune dans une interview accordée à l’Associated Press “En raison des exigences du jeu, cela aurait dû être là avant moi…” Comme ces patins n’existaient pas encore, il a décidé de s’entourer d’un ancien joueur, quart-arrière, et d’un ingénieur de drones pour créer les DriBlades. Et, il espère qu’ils révolutionneront la façon dont les joueurs de hockey de tous les niveaux s’entraînent au gymnase.

Mais c’est quoi les DriBlades alors ?

Les lames créées par l’entraîneur sont en fait des lames lestées qui vont venir remplacer les lames pour la glace. Les lames régulières peuvent donc être remplacées par les DriBlades pour faire du levage et d’autres entraînements en zone sèche. Plusieurs champions de LNH ont déjà testé ces nouvelles lames et ils en vantent les avantages. Chandler Stephenson, un autre joueur de hockey explique : “Tout ce que j’ai fait avant qui est ‘lié au hockey’ a été sur la glace, donc avoir quelque chose hors glace où vous pouvez vous progresser encore plus, travailler sur chaque centimètre de vos lames, a été formidable” Il explique encore que grâce aux DriBlades, il peut ressentir toutes les sensations du patinage, du talon jusqu’aux orteils, en passant par la plante des pieds.

Comment ça marche ?

Les lames insérées sont plus lourdes que les lames pour la glace, ce qui leur permet de mieux accrocher à la surface, un peu comme un haltère pour les pieds… Cela aide finalement les joueurs à bouger leurs jambes comme s’ils étaient sur la glace car les lames résistent bien plus que des lames classiques. Cela permet de solliciter tous les petits muscles qui habituellement ne travaillent pas hors glace… L’entraîneur et les joueurs testeurs se demandent comment ils ont fait avant cette invention ? Ils n’auront plus jamais besoin d’entourer un poids, ou une serviette autour de leurs pieds pour alourdir le patin, et pour eux, cette invention est révolutionnaire.