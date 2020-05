Insolite : le verre à bière en forme d’haltère

Les passionnés de sport et notamment de football n’ont plus grand-chose à se mettre sous la dent ! Les championnats français sont stoppés depuis début mars… Seul le championnat allemand a repris dans des conditions particulières (huis clos, distanciation entre les joueurs) …

Le championnat biélorusse, lui, n’a jamais cessé… Et avec l’arrêt des championnats européens, c’est la sempiternelle petite mousse* qui accompagne les matchs, qui a disparu de la circulation… Plus de sport à la télé, plus de sport à l’extérieur et donc plus de bières à partager avec les amis ! Et si vous faisiez du sport tout en sirotant votre blonde, brune ou rousse ?

Pour cumuler le sport « des bras » et celui de la bedaine, optez pour le verre haltère ! Un simple verre… mais en forme d’haltère. On ne sait pas si faire des haltères avec ce verre est vraiment efficace pour se muscler mais c’est pour le moins insolite. Il existe pléthore de verres à bière originaux pour celles et ceux qui affectionnent particulièrement cette boisson plutôt estivale…

L’histoire ne dit pas si après quelques mouvements de bras, la bière à l’intérieur du verre est buvable mais ce peut être un cadeau fun et original … La fête des pères approche (21 juin), les grands prix de Formule 1 reprennent en juillet si tout va bien… Et vous ne verrez pas ce verre tous les jours, ça c’est sûr ! Le produit est vendu par lot de 2 à 29.99$ sur gemshoglass.com.

Crédit photo : gemshoglass.com

Crédit photo : gemshoglass.com

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.