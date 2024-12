Portez la haine avec style (et écologie) avec la ligne de vêtements Trashh de Laura Laune

Connaissez-vous l’humoriste Belge, Laura Laune ? Au menu de ses sketchs : humour noir, humour noir… et humour noir ! La reine des blagues que certains qualifieraient de « mauvais goût », c’est elle, mais elle a imaginé une autre façon de manier l’art des répliques qui fâchent et qui dérangent ! Internet te crache ses commentaires haineux ? Eh bien, Laura Laune, l’humoriste belge reine de l’humour noir, a trouvé la réponse : elle en fait des t-shirts ! Oui, oui, avec sa nouvelle marque Trashh, elle transforme la connerie humaine en vêtements écolos. Et, franchement, on ne pouvait pas passer à côté de ce concept génial dont nous vous avions déjà parlé dans cet article. Âmes sensibles et oreilles chastes s’abstenir, ça va saigner ! Décryptage.

Recycler la haine : une idée brillante !

Je dois reconnaître que même si je n’oserai pas porter ces vêtements, j’admire ceux qui ont les « bollocks » de le faire ! Je vous préviens, l’article va vous écorcher les écoutilles. L’histoire de Trashh commence sur les réseaux sociaux, Laura Laune recense les pluies commentaires bien gratinés qui mélangent haine gratuite, fautes d’orthographe et créativité douteuse. Sur ses publications, elle les relève et plutôt que de s’enfermer avec une boîte de chocolats pour pleurer, lui germe une idée lumineuse : « Pourquoi ne pas revendre cette haine sous forme de t-shirts ? »

C’est ainsi qu’est née Trashh, une marque qui recycle les insultes pour les transformer en messages hilarants imprimés sur des vêtements. Et, attention, ici, on ne fait pas dans le Bisounours. Les phrases qu’on retrouve sur les produits Trashh sont aussi percutantes que l’humour de Laura. « Salut les fils de pute», « Permettez-moi de vous informer que je m’en bats la race »… Voilà le genre de poésie moderne que vous pourrez fièrement porter. Non seulement on rit, mais on soutient aussi Laura dans sa croisade contre la bêtise humaine.

Ce n’est pas une simple idée marketing, l’écologie se cache derrière cette brillante idée

Eh oui, Trashh, ce n’est pas qu’une simple punchline sur un sweat. C’est aussi un engagement écologique sérieux. Tous les produits de la marque sont fabriqués avec des matériaux bio, recyclés ou issus de filières durables. Oui, parce que quitte à se moquer des haters, autant le faire en préservant la planète, non ? Et, comme Laura Laune ne fait jamais les choses à moitié, une partie des bénéfices est reversée à des organisations écologiques. J’adore l’idée qu’un commentaire du « L’univers est en expansion, comme ta connerie » puisse financer la reforestation. Alors oui, en portant du Trashh, on sauve un peu la planète et on fait taire la haine, tout en restant stylé. On vous l’avait dit, la connerie humaine peut vraiment être utile !

Une marque qui pique autant qu’elle fait rire

Avec Trashh, Laura Laune s’amuse à donner une nouvelle vie à la haine en ligne tout en la retournant contre ses auteurs. Et, soyons honnêtes, porter un t-shirt « Tu mériterais que je vienne te piner la face » lors d’un repas de famille ou d’une réunion au bureau, c’est une expérience qu’on ne vit pas au quotidien. Le site de la marque est, lui aussi, un vrai bijou d’humour noir. Chaque produit est présenté avec une dose d’ironie savamment dosée, dans un style qui imite les messages des haters. On sent que Laura s’est amusée à leur rendre la monnaie de leur pièce, et ça, franchement, je valide.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel : rienaf.com (une autre trouvaille de l’artiste) ! Vous y découvrirez des messages encore plus trash que ceux que je vous ai écrits ici. Et vous, vous seriez prêts à porter la connerie humaine fièrement sur vos épaules tout en sauvant la planète ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .