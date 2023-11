FungalForm, l’invention d’un climatiseur en terre cuite doté d’un noyau de mycélium pour cultiver des champignons

Le cycle vicieux de la climatisation crée aujourd’hui des débats et des interrogations dans la société. En effet, les climatiseurs conventionnels sont efficaces comme solution de refroidissement, mais leurs effets sur l’environnement sont aussi non négligeables. Ils contribuent grandement au dérèglement climatique en raison de leur surconsommation d’énergie, des fuites d’hydrofluorocarbures et du rejet de chaleur vers l’extérieur. Actuellement, de nombreux ingénieurs et entreprises se tournent vers le concept de refroidissement par évaporation pour développer des solutions de rafraîchissement écologiques et viables commercialement.

Dans son projet axé sur le développement durable, Jacob Kritzinger, diplômé de l’Université de Californie à Berkeley, a mis au point une tour de refroidissement évaporatif capable de rafraîchir efficacement un espace. D’ailleurs, cette technologie intègre un noyau de mycélium remplaçable (MycoCore), qui sert à cultiver des champignons comestibles. Il s’agit d’une stratégie de mycoremédiation aidant à éliminer les toxiques présents dans l’environnement de ses utilisateurs. Cet inventeur a dévoilé ce projet dans le cadre du concours d’ingénierie James Dyson Award 2023. Découverte.

Comment a été conçu ce système de refroidissement et de mycoremédiation ?

Jacob Kritzinger affirme que le processus de création de cette tour de refroidissement FungalForm comprend bon nombre de cycles de conception, de prototypes imprimés en 3D et d’expériences en laboratoire. Il a étudié plusieurs différents mélanges de terre afin de trouver la bonne formule pour contrôler le flux d’eau à travers la structure de la tour. Il a conçu des moules en silicone et un coulage en barbotine, essentiels à l’étape de fabrication du corps final de l’appareil en terre cuite. Il a réalisé de nombreuses expériences de croissance de mycélium et de champignons comestibles.

Cet inventeur a analysé la capacité de ces champignons à biodégrader les substances toxiques. À l’aide du logiciel Grasshopper, il a déterminé les conditions idéales pour la croissance mycélienne, en l’occurrence, l’ancrage des racines mycéliennes et la rétention de l’humidité. Ce jeune ingénieur a également fabriqué lui-même le système électronique de ce refroidisseur innovant. Par ailleurs, il a effectué la programmation de son logiciel et de son micrologiciel. Il a par ailleurs créé une application mobile dédiée à son invention.

Comment fonctionne ce refroidisseur évaporatif ?

Ce système FungalForm refroidit activement et passivement l’intérieur d’une pièce. D’une part, un ventilateur oscillant intégré garantit un refroidissement actif de l’environnement de ses utilisateurs. D’autre part, l’évaporation de l’eau de la surface externe de la tour en terre cuite y permet un refroidissement passif. Il est à noter que le fonctionnement de ce refroidisseur est simple. L’utilisateur doit déverser de l’eau dans le réservoir supérieur de la tour. Ce liquide s’infiltre en deux étapes, à savoir l’étape de refroidissement actif MycoCore et l’étape de refroidissement passif par évaporation. Outre cela, un système intelligent composé de quelques capteurs est employé afin de contrôler l’humidité dans le noyau de mycélium.

Cela permet de conserver un environnement sain et parfait pour la croissance mycélienne. Ces outils technologiques surveillent aussi la température et les vitesses de circulation de l'air, ainsi que les niveaux d'oxygène, de carbone et de particules polluantes à l'intérieur. D'après Jacob Kritzinger, FungalForm pourrait être le premier produit ménager design au monde contribuant aux stratégies de mycoremédiation. Il espère que celui-ci passera prochainement au stade de commercialisation. Plus d'informations : Jamesdysonaward.org.