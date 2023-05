Geekmaxi fracasse les prix sur les stations d’alimentation portables Bluetti

Les petites stations électriques portables ont le vent en poupe depuis quelques mois, et depuis que l’on a pris conscience que l’on pouvait dépendre d’autres pays énergétiquement parlant. Que ce soit pour avoir une station de secours en cas de coupure, ou pour partir en camping l’esprit tranquille, les stations portables ont toutes une réelle utilité. Sur le site Geekmaxi, c’est le moment de faire de très bonnes affaires.

Les offres promotionnelles pour toutes commandes

Sur le site Geekmaxi, du 22 au 31 mai inclus, vous pourrez bénéficier de promotions sur la totalité de votre commande de produits Bluetti :

40 € de réduction pour toute commande supérieure à 700 € avec le coupon : ZIFHSDVB

80 € de réduction pour toute commande supérieure à 1 000 € avec le coupon : SDwzxaS5

200 € de réduction pour les commandes de plus de 3 000€ avec le coupon : LRDyrDcY

La station BLUETTI Poweroak AC50S 500WH/300W Portable

Cette station dispose d’une capacité de 500 Wh et une puissance de sortie de 300 W en courant alternatif. Grâce à son port d’alimentation USB-C PD de 45 W et à son MPPT intégré, vous pouvez rapidement recharger vos appareils électroniques tout en maximisant l’efficacité énergétique. De plus, cette batterie est équipée d’une cellule de batterie Li-ion de niveau automatique 3C, garantissant une sécurité accrue et une performance optimale. Elle offre également quatre méthodes de charge, que ce soit à partir d’une prise murale AC, d’un panneau solaire, d’une recharge de voiture ou même d’un générateur, assurant une disponibilité d’énergie fiable et constante. De plus, elle se dote d’une lanterne LED intégrée ainsi qu’une fonction SOS. La Power Station BLUETTI Poweroak AC50S 500WH/300W est disponible au prix de 239 € grâce au coupon : 6iGbF5Qz.

La Portable Power Station BLUETTI EB55 537WH/700W LiFePO4 Battery

Le générateur solaire BLUETTI EB55 est un système d’alimentation polyvalent conçu pour répondre à vos besoins intérieurs et extérieurs. Avec son onduleur intégré puissant de 700 W et ses quatre prises CA à onde sinusoïdale pure de 220 V, il peut alimenter une grande variété d’appareils. Doté d’une batterie premium LiFePO4 de 537 Wh et d’un système de gestion de batterie intégré (BMS), il propose une recharge rapide avec une puissance d’entrée maximale de 400 W, permettant une recharge complète en moins de deux heures. Vous pouvez utiliser une entrée solaire de 200 W CA et une entrée solaire PV de 200 W, ou deux adaptateurs secteur pour atteindre une puissance maximale de 400 W. Le générateur peut simultanément alimenter jusqu’à 13 appareils avec différentes options de recharge. Pour la recharge, l’EB55 propose quatre méthodes rapides, y compris la prise murale, le panneau solaire, la prise de voiture et la recharge à partir du panneau solaire BLUETTI SP200 de 200 W. La Portable Power Station BLUETTI EB55 537WH/700W LiFePO4 Battery Portable Power Station est disponible au prix de 319 € grâce au coupon : PXNQAT9Y.

La Portable Power Station BLUETTI EB70 716WH/1000W LiFePO4 Battery

Ce générateur solaire BLUETTI est un appareil puissant et polyvalent avec une capacité de batterie impressionnante de 716 Wh / 32 000 mAh à 22,4 V, utilisant des cellules LiFePO4 pour une durée de vie de plus de 2500 cycles. Avec des dimensions de 32 × 21,6 × 22,1 cm et un poids de 9,7 kg, il est facilement transportable. Il fonctionne sur une plage de température de 0° C à 40° C, et propose un mode économie d’énergie pour une gestion optimale de la consommation. Au niveau des sorties, il dispose de deux prises CA de 220-240V, 1000 W de puissance crête (1400 W en surtension), deux ports USB Type-C avec une puissance maximale de 100 W, deux ports USB-A de 5V/3A. Ajoutons encore une sortie régulée de voiture de 12V/10A, deux sorties CC régulées de 12V/10A avec une taille de connecteur de 5,5 mm x 2,1 mm, ainsi qu’un chargeur sans fil de 15 W maximum. Il est compatible avec le panneau solaire BLUETTI SP200 et se dote également d’un éclairage LED avec trois modes : pleine luminosité, demi-luminosité et mode Flash SOS, pour une source de lumière fiable en toutes circonstances. La Portable Power Station BLUETTI EB70 716WH/1000W LiFePO4 Battery est disponible au prix de 429 € grâce au coupon : M51CJKA5.

Le générateur BLUETTI B300 3072Wh LiFePO4 Battery Module

Le générateur solaire BLUETTI B300 est équipé d’une batterie extensible proposant une capacité impressionnante de 3 072 Wh et plus de 3 500 cycles de vie grâce à ses cellules de batterie LiFePO4. Il est compatible avec les séries BLUETTI AC200MAX, AC200P ou AC300, ce qui signifie que vous pouvez doubler, tripler, voire quadrupler la capacité totale de votre système en ajoutant ces modules supplémentaires. La recharge du générateur BLUETTI B300 est rapide et pratique. Il dispose d’un MPPT (Maximum Power Point Tracking) intégré, ce qui lui permet de tirer pleinement parti de l’énergie solaire grâce à une entrée solaire maximale de 200 W. Enfin, ce générateur solaire offre de nombreuses possibilités en matière de ports de sortie. Il se dote d’un port USB-C 100 W, idéal pour charger rapidement les appareils compatibles, ainsi qu’un port allume-cigare 12 V/10 A et un port USB-A 18 W pour alimenter une variété d’appareils. Le module de batterie BLUETTI B300 dispose également d’une fonction de sauvegarde à domicile et d’une triple banque d’alimentation. Par ailleurs, il peut largement faire office d’alimentation de secours en cas de panne de courant ou être utilisé comme une banque d’alimentation portable pour alimenter vos appareils où que vous soyez. Le générateur BLUETTI B300 3072Wh LiFePO4 Battery Module es est disponible au prix 1 439 € grâce au coupon 2MB7QN7A.