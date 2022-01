HiccAway : un dispositif médical innovant contre le hoquet

Avez-vous déjà regardé l’émission de M6 « Qui veut être mon associé » ? Cette émission propose à de jeunes créateurs de produits innovants d’être soutenus financièrement par de grands patrons. En France, on peut par exemple y trouver le soutien d’Éric Larchevêque, cofondateur de l’entreprise Ledger, spécialisée dans la cryptomonnaie. Cette émission française est une adaptation de l’émission américaine Shark Tank, qui fonctionne sur le même principe. Il y a quelques semaines, un médecin américain est venu proposer une invention qui stoppe le hoquet, cette désagréable contraction du diaphragme, qui peut virer au cauchemar quand elle devient chronique ! Présentation.

Qu’est-ce que le hoquet ?

Le hoquet, ou myclonie phérnoglotique, est un réflexe ventilatoire. Il se caractérise par des contractions involontaires des muscles inspiratoires dont le diaphragme. L’arrivée d’air est freinée et a du mal à pénétrer dans les poumons, ce qui provoque une vibration des cordes vocales et ce bruit si caractéristique du hoquet. Ce désagrément est, pour la plupart d’entre nous, passager et ne dure que quelques minutes. Mais pour certains, il peut devenir une pathologie chronique qui provoque une fatigue extrême et devient nocif pour la santé. Le record de hoquet est détenu par Charles Osborne qui a eu le hoquet pendant 68 ans sans discontinuer.

Quelle est cette invention américaine ?

Le docteur Ali Seifi, neurointensiviste à UT Health San Antonio, a tenté l’expérience de Shark Tank avec son HiccAway. Cet appareil en forme de paille permet aux personnes souffrant de hoquet de le faire disparaître. Les investisseurs de l’émission ont assisté à la présentation du premier matériel médical pour lutter contre le hoquet. Le HiccAway a même déjà reçu l’aval du monde scientifique. Pour étayer sa présentation, le docteur Seifi s’est appuyé sur une étude de quatre mois sur 249 participants dans le monde. Selon les premiers résultats le HiccAway aurait permis à 92% des participants d’arrêter leur hoquet !

Seifi explique : “Je crois que la science derrière notre produit est ce qui rend notre produit digne de confiance et fiable. Il existe de nombreux remèdes contre le hoquet qui sont tous aléatoires et sans science exacte. » C’est à priori le seul remède contre le hoquet qui ait été scientifiquement testé, et approuvé ! Le hoquet chronique survient souvent chez les patients atteints de cancer, sclérose en plaques, méningites, AVC ou traumatisme crânien ou thoracique. C’est à ces patients que le HiccAway se destine en priorité.

Concrètement, lorsque vous aspirez fortement dans la paille du HiccAway, cela maintient les nerfs phréniques occupés. Ils n’ont alors pas assez de temps pour provoquer les spasmes du hoquet. Le HiccAway est d’ailleurs déjà disponible à la vente au prix de 12€ seulement sur Amazon par exemple. Sa participation à Shark Tank avait pour but de développer un peu plus son appareil, mais surtout de le faire connaître au monde entier ! Pari gagné !

Quelles sont les autres techniques anti-hoquet ?

Nous connaissons tous la technique du verre d’eau à avaler sans respirer ou en se pinçant le nez, qui fonctionne généralement assez bien. Mais il existe d’autre techniques, plus ou moins drôles, et sans assurance de réussite !

Boire un verre d’eau à l’envers, c’est-à-dire poser vos lèvres sur le bord opposé, puis vous pencher en avant et tenter de boire la tête à l’envers

Avaler un sucre sur lequel vous aurez mis du jus de citron

Se poser un glaçon sur le nombril

Arrêter de respirer

Bloquer ses genoux contre sa poitrine, etc…

