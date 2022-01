Une carte bancaire un peu spéciale pour payer les achats du quotidien en cryptomonnaie

Si la cryptomonnaie ne vous passionne pas, vous n’avez sans doute pas remarqué que ce petit monde parallèle à notre réalité s’agite beaucoup depuis quelques années. Cette monnaie connaît ses heures de gloire grâce au fameux Bitcoin, qui a gagné près de 50 000€ en quelques années ! Une bascule énorme qui fait des cryptomonnaies des actifs virtuels en vogue dans le monde de la finance…

Avec les NFT, ces œuvres d’arts virtuelles, la cryptomonnaie deviendrait-elle l’investissement le plus rentable de notre époque ? C’est peut-être ce que pense la licorne LEDGER, qui devrait bientôt lancer une carte bancaire VISA, qui permettra de payer en cryptomonnaie. Décryptage.

LEDGER annonce une carte VISA un peu spéciale

Ledger est un fabricant français de portefeuilles de cryptomonnaies physiques. Il annonce le lancement pour le début de l’année prochaine d’une carte de débit, qui permettra de régler ses achats quotidiens en convertissant les actifs numériques en euros. Pour réaliser ce projet, Ledger lèvre 380 millions de dollars et espère devenir LA référence en matière de paiement par cryptoactifs relate le site usine-digitale.fr.

Quelles cryptomonnaies pour la nouvelle carte Ledger ?

Le compte lié à la carte devra être géré via l’application Ledger Live, qui permet de gérer un compte de cryptomonnaies dans un portefeuille physique. Normalement, les opérations de transfert ne seront pas imposables grâce à cette astuce fiscale. En France, les plus-values (ou moins-values) liées à la détention de cryptomonnaies sont imposables quand ils sont convertis en Euro. La nouvelle carte, baptisée Crypto Life conçue avec As a Service Banxx et Visa, devrait être disponible en France, en Allemagne et au Royaume-Uni dès le début de l’année, puis aux Etats-Unis pour le second trimestre de 2022… Parmi les neuf cryptomonnaies éligibles à la carte Crypto Life, on retrouve l’Ether, le Bitcoin ou encore le Tether.

Le but de la carte bancaire : démocratiser la cryptomonnaie

Il faut bien avouer que le monde de la cryptomonnaie reste un monde qui s’adresse aux initiés; jouer avec de la monnaie virtuelle n’est pas donné à tout le monde. De plus, les cryptomonnaies ne sont pas encore reconnues officiellement comme monnaies. En parvenant à proposer une carte bancaire qui peut permettre de payer ses achats en cryptomonnaies, cela permettrait peut-être d’ouvrir leur utilisation à d’autres investisseurs. Disons que payer ses achats semble beaucoup plus concret que de conserver des cryptomonnaies sur un compte virtuel, et surveiller leurs cours respectifs non ?