Cryptomonnaie : des supermarchés vont s’équiper de distributeurs automatiques de Bitcoins

Normalement quand vous vous rendez au supermarché, vous pouvez acheter de la nourriture, des livres, des vêtements, etc. Dans certains d’entre eux, vous pouvez également trouver un distributeur pour retirer de l’argent liquide. Et bien aux Etats-Unis, dans certains Walmart, vous allez désormais pouvoir acheter de l’argent… Ou plutôt des bitcoins ! Walmart, c’est le géant de la grande distribution outre atlantique, et les dirigeants viennent d’installer 200 distributeurs automatiques de bitcoins.

Ils feront l’objet d’une période de test auprès des consommateurs; si cela s’avère concluant, ce sont 8000 nouveaux distributeurs qui prendront place dans les magasins de la chaîne. On ne sait pas trop si cela va fonctionner, au prix du bitcoin actuellement et au prix des frais qu’ils prennent, ils risquent de ne pas en vendre beaucoup… Mais c’est un joli coup marketing !

Des distributeurs de bitcoins ?

On ne le sait pas forcément mais les distributeurs de cryptomonnaie sont présents dans tous les pays du monde. Si en France, nous n’en comptons que 11, les Etats-Unis en dénombrent 25 000. Ces distributeurs sont pour la plupart la propriété de CoinStar, une entreprise spécialisée dans la cryptomonnaie; au départ, cette société permettait aux possesseurs de monnaie virtuele de les convertir en cartes cadeaux.

8000 points de plus aux USA

C’est le chiffre annoncé par Walmart pour équiper ces immenses centres commerciaux. Pour l’instant, seuls 200 nouveaux distributeurs ont pris place dans le cadre d’un test auprès des consommateurs, mais à terme, CoinStar espère en installer 8000 partout dans le pays. Ils ne sont d’ailleurs pas installés dans la galerie marchande, mais bel et bien dans le supermarché; on achètera donc un bitcoin comme on achèterait une boîte de préservatifs !

Comment ça marche ?

Au cours actuel, un seul bitcoin vaut 54 461.08€; autant vous dire qu’il va en falloir des billets dans le distributeur pour pouvoir s’en offrir un. En fait, cela ne fonctionne pas tout à fait comme cela, on n’achète pas un ou deux bitcoins, mais son équivalence en dollars. Ainsi, si l’acheteur glisse un billet de 100 dollars dans la machine, alors il récupérera l’équivalent en cryptomonnaie, soit 0,0016 Bitcoin. Pour récupérer les devises achetées, l’acquéreur devra installer une application CoinMe sur son smartphone. Cependant, dans la pratique, une taxe de 4 % par transaction et des frais de change de 7% seront appliqués à chaque achat.

Intéressant ou pas ?

Si l’idée de pouvoir facilement acheter des bitcoins semble alléchante, les taxes appliquées sont, elles, absolument faramineuses. Mieux vaut acheter des bitcoins sur des sites spécialisés, où les frais sont beaucoup moins élevés. En revanche, cela peut être intéressant pour ceux qui ne peuvent pas injecter de grosses sommes d’un seul coup.

N’oublions pas qu’à sa sortie en 2009, un bitcoin valait 0.001 dollar ! Certains ont eu la bonne idée d’investir à ce moment là, et sont aujourd’hui multimilliardaires… Attention toutefois à ne pas oublier le mot de passe de son compte de cryptomonnaie…