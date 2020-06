Un distributeur de fromage et de spécialités franc-comtoises fait son apparition dans la gare de Besançon-Viotte !

On entend souvent dire que la France est le pays aux 1000 fromages ! Le Français est souvent représenté avec son béret, sa baguette de pain, son camembert et sa bouteille de vin… Un pays de gourmets et de gourmands qui peut se targuer d’avoir l’une des meilleures gastronomies au monde…

On vient du monde entier pour déguster la cuisine et les fromages de France. A Besançon, région fromagère par excellence (comté, morbier, concoillotte), une crèmerie artisanale, La Rigotte, installe son premier distributeur de fromages à la gare ! Touristes et habitants peuvent ainsi découvrir les spécialités de la région dans ce lieu de passage.

A la gare de Besançon Viotte, il est désormais possible d’acheter du fromage dans un distributeur… Mais pas seulement, vous y trouverez également la délicieuse saucisse de Morteau, et d’autres spécialités jurassiennes. Pascal Martin, le gérant de la crèmerie La Rigotte souhaitait proposer un autre point de vente que sa boutique. La gare, lieu de passage par excellence, lui offrait le meilleur compromis…

Pour découvrir des produits locaux, ces distributeurs s’avèrent très pratiques et vecteurs de nouveaux clients. Si le concept fonctionne Pascal Martin envisage d’autres points de vente dans la ville.Avouons que rapporter du fromage d’un séjour touristique peut-être parfois compliqué… En l’achetant dans ce distributeur au départ du train, cela devient tout de suite plus facile.

Un distributeur de fromages installé dans la gare de Besançon Viotte via @bleubesancon https://t.co/Gn0jzpxRAN — Benoit CLERC (@zeubeubeu) June 3, 2020

Pour les bisontins, le distributeur se situe dans le souterrain de la gare SNCF, au bas des escaliers côté rue Nicolas Bruand et rue de Vesoul. Vous y trouverez des fromages et spécialités pour un prix compris entre 6€ et 20€… Accessible et pratique, il permet en plus de faire vivre l’économie locale et nos producteurs français, ce qui est une excellente nouvelle !

Photo de couverture De Lana K / Shutterstock