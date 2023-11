Hirsch dévoile le « premier » isolant en polystyrène expansé (PSE) constitué à 100 % de matières recyclées

Codétenue par le groupe allemand Hirsch, qui est considéré comme le leader européen du polystyrène, et le spécialiste norvégien du recyclage Bewi, Hirsch Isolation est une entreprise spécialisée dans la fabrication d’isolants PSE (polystyrène expansé) destinés au secteur du bâtiment. Dans un monde où la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre régissent de plus en plus les activités industrielles. Le spécialiste de l’isolation mise davantage sur le recyclage que sur le passage à de nouveaux matériaux à faible impact environnemental.

Pas que les chutes de production

En 2021, Hirsch Isolation lançait l’initiative REuse dont le but est de faciliter la collecte et le recyclage des déchets PSE provenant de chantiers, de clients, de distributeurs, de partenaires industriels, etc. L’activité a été lancée pour soutenir les premiers efforts de l’entreprise qui consistaient à récupérer et à recycler les chutes de production dans ses usines. Désormais, les premiers produits issus du service REuse sont enfin prêts à partir à l’assaut du marché en pleine expansion de la construction. Contrairement aux précédentes gammes d’isolants de la firme, ceux-ci ont la particularité d’être conçus à 100 % à partir de matières recyclées.

Des atouts non négligeables

Les nouveaux produits de Hirsch Isolation consistent en des panneaux d’isolation en polystyrène expansé 100 % recyclé dédiés aux bâtiments. Ils promettent de meilleures performances thermiques. Bien entendu, leur empreinte carbone est plus faible par rapport aux isolants constitués de PSE vierge. L’autre avantage de ces nouveaux isolants réside dans le fait qu’ils peuvent à leur tour être recyclés pour boucler la boucle. Enfin, ils ont un prix compétitif grâce à la réduction des coûts d’approvisionnement. Pour sa nouvelle gamme, Hirsch Isolation lance ainsi le Stisol Bâtiment REuse et le Terradall Portée REuse.

Des panneaux isolants adaptés à divers besoins

Le Stisol Bâtiment REuse est un panneau isolant adapté aux petits travaux d’isolation. Il convient également aux réservations et aux coffrages en phase de gros œuvre. Ce produit est disponible dans une longueur de 2 500 mm ou de 2 600 mm et une largeur de 1 200 mm. Pour l’épaisseur, le client peut choisir entre 20 et 500 mm. Tout comme le Terradall Portée REuse, il possède une conductivité thermique de 41 W/m.K.

Concernant justement cet autre produit de Hirsch Isolation, il est spécialement conçu pour l’isolation thermique des dalles portées. Il est proposé dans une longueur unique de 2 500 mm et une largeur de 1200 mm. Par contre, son épaisseur va de 20 à 400 mm. À noter que pour les deux panneaux, il est possible de commander d’autres dimensions. Pour cela, il suffit de contacter l’entreprise. Plus d’infos : hirschisolation.fr. Que pensez-vous de cette innovation ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .