Ils font fortune en inventant un système pour empêcher les décorations de tomber du sapin de Noël

Au fur et à mesure que Noël approche, le web nous réserve des surprises bien particulières. La période des fêtes de fin d’année constitue pour de nombreuses entreprises l’occasion de lancer de nouveaux produits. Aussi, tous les ans, au cours du mois de décembre, une augmentation conséquente des ventes est généralement constatée.

Deux garçons de 12 ans ont profité de ce contexte favorable pour lancer ce qu’ils appellent l’Ornament Anchor. Il s’agit d’un dispositif qui maintient les ornements du sapin de Noël en toute sécurité.

Une attache pour empêcher les décorations de tomber

Tout a commencé un jour, alors qu’Ayaan et Mickey Naqvi étaient en train d’ornementer leur arbre de Noël, une décoration s’est accidentellement détachée d’une branche. Les deux garçons ont alors commencé à imaginer des solutions pour prévenir d’autres chutes. C’est à ce moment-là que l’Ornament Anchor est né. Les frères Naqvi décrivent leur invention comme une manière plus sûre de suspendre les décorations sur un sapin de Noël.

Simple, mais il fallait y penser…

Pour que cela soit possible, l’Ornament Anchor dispose d’une sorte d’attache qui maintient fermement les boules et les étoiles sur les branches. De cette façon, le risque que celles-ci tombent est quasiment nul. Avant sa commercialisation, le dispositif avait été exhibé l’année dernière dans le cadre d’une exposition scolaire. Et compte tenu de l’intérêt montré par les visiteurs, Ayaan et Mickey n’ont pas attendu longtemps pour monter leur business.

10 % des bénéfices donné à des refuges pour animaux

« Mon frère et moi avons travaillé ensemble pour concevoir le produit, le breveter, créer un site Web génial, calculer les marges bénéficiaires et faire notre propre analyse de marché », a révélé le petit Ayaan, rapporte le New York Post. L’Ornament Anchor, dans sa version commercialisable, a fait sa première apparition en public l’année dernière dans un marché de Noël. Les frères Naqvi affirment avoir vendu à l’époque plus de 1000 dollars de produits dans les six premières heures qui ont suivi l’ouverture de la foire.

Cela fait donc maintenant un an que ce produit un peu particulier est arrivé sur le marché. Depuis son lancement en 2019, ses créateurs ont gagné près de 250 000 dollars ! Ce qui est également intéressant, c’est le fait qu’Ayaan et Mickey se sont engagés à reverser 10 % de leurs bénéfices à des refuges animaliers locaux.