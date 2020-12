COVID19 : Pour Noël 2020, les masques de Noël détrônent les pulls moches !

Alors ? Que ferez-vous pour le réveillon de Noël ? Le premier ministre, Jean Castex, ainsi que le ministre de la Santé, Olivier Véran recommandent des repas à six adultes maximum… Et s’il y a un accessoire qui fait fureur cette année, c’est le masque COVID de Noël. Avant 2020, les pulls de Noël étaient les stars des réveillons un peu kitsch !

Mais les masques de Noël décorés… et protecteurs semblent les détrôner cette année. Evidemment les recommandations du gouvernement ne sont que des recommandations, mais il faudra probablement respecter les gestes barrières pour éviter une potentielle troisième vague… Et apparemment cela ne tient qu’à nous et à notre conscience.

Aujourd’hui, c’est le jour de Saint Nicolas, il devrait déambuler dans les rues de l’Est de la France en distribuant des friandises aux enfants. Mais puisque le Noël 2020 sera forcément différent de ceux que nous avons connu, peut-être faudra-t-il le prendre avec humour, dérision et précaution…

Un noël masqué ça peut aussi être fun !

Les vendeurs de masques ne s’y sont pas trompés, et depuis quelques semaines, on voit fleurir des masques chirurgicaux à l’effigie du Père Noël, des rennes et des sapins de Noël ! Même si l’idée de réveillonner masqués n’enchante personne, il faudra penser à protéger vos aînés d’une éventuelle contamination. Au lieu de laisser les grands-parents manger dans la cuisine, mieux vaut peut-être les entourer avec un joli masque de Noël sur le nez !

Et si vous maîtriser un peu la couture, choisissez-vous un joli tissu et fabriquez-vous même vos masques de Noël, c’est exactement ce que nous avons fait, et chaque membre de la famille aura le sien sous le sapin 🙂

Quant à ceux qui sortiront dans les rues ou se rendront à la messe de minuit le soir du 24 décembre, le masque y sera obligatoire, alors autant qu’il soit joli et raccord avec l’événement non ?