Impôts 2021 : N’oubliez pas de déclarer vos revenus issus de la cryptomonnaie !

Avec la crise sans précédent que nous connaissons depuis près d’un an maintenant, des pans économiques entiers risquent l’effondrement. Pour relancer les économies nationales, les pays vont devoir faire tourner la planche à billet, avec un risque énorme de dévaluation des devises classiques.

Ainsi, de grandes entreprises, mais également de nombreux particuliers investissent massivement dans les cryptomonnaies… Bitcoin et Ethereum sont d’ailleurs entrés dans le cadre réglementaire en 2019. Cependant, comme tous revenus, les comptes en cryptomonnaies doivent apparaître sur vos déclarations fiscales. La déclaration concerne les actifs, les comptes et bien sûr les revenus tirés de vos BitCoins. On vous explique comment les déclarer au fisc !

Comment déclarer ses Bitcoin et Ether ?

Lorsque l’on parle d’actifs numériques, cela englobe la totalité des cryptomonnaies du marché (Litecoin, Ripple, Bitcoin) disponibles à l’achat en 2020. Ces actifs numériques sont imposables à hauteur de 30%, c’est la « flat tax » ou Prélèvement forfaitaire unique. Sur ces 30% de taux d’imposition, 12.8% sont des impôts réels et 17.2% des charges sociales.

Cependant, un point important est à noter : la déclaration de la cryptomonnaie n’est imposable que sur les bénéfices réalisés. C’est-à-dire que si vos Bitcoins dorment sagement sur un compte, vous devrez déclarer le compte mais ne serez pas imposé sur son contenu. L’imposition sur les cryptomonnaies ne concerne pour le moment que les bénéfices réalisés en transformant votre cryptomonnaie en argent sonnant et trébuchant !

La déclaration de vos cryptomonnaies devra donc indiquer l’ensemble des conversions réalisées en 2020. Le résultat entre les plus-values et les moins-values obtenu sera le montant pris en charge pour votre imposition. Si le solde est négatif, vous n’aurez pas d’imposition en 2021. Si le montant de vos plus-values réalisées en 2020 ne dépasse pas la barre des 304€ alors vous ne paierez pas d’impôts sur ses revenus.

Quels documents pour déclarer vos cryptomonnaies ?

C’est le formulaire que tout contribuable reçoit pour déclarer ses revenus. Dans les cases « Plus ou moins-values sur ses actifs numériques » 3AN et 3BN, il vous faudra inscrire votre plus-value imposable.

Cette partie annexe à votre déclaration de revenus doit être remplie avec le plus grand soin. C’est en effet sur ce formulaire que vous devrez noter l’ensemble de vos opérations (achat et vente)… Ce formulaire déterminera le solde de vos actifs numérique : plus ou moins-value finale.

Ce formulaire concerne la détention de cryptomonnaie sur des comptes situés à l’étranger. Qu’ils sont utilisés ou non, les comptes à l’étranger doivent être déclarés sur ce formulaire.

On ne sait pas de quoi l’avenir monétaire sera fait, mais la crise économique actuelle semble faire la part belle à la cryptomonnaie… Elon Musk envisage même d’en faire le système économique de la Planète Mars, mais ça c’est une autre histoire.