Intelligent Energy dévoile une pile à combustible à hydrogène d’une densité énergétique de 157 kW

Il s’agit d’une percée qui pourrait ouvrir la voie à un avenir sans émissions pour le secteur automobile. Intelligent Energy vient de dévoiler une pile à combustible à hydrogène qui est moins encombrante et plus performante que toute autre solution concurrente. Conçu principalement pour les voitures particulières, ce nouveau dispositif énergétique innovant pourrait révolutionner la mobilité verte. Baptisé IE-DRIVE, il a été créé afin d’aider les constructeurs à surmonter certains des défis liés aux véhicules électriques à batterie. Parmi eux, il est possible de citer une durée de charge qui peut parfois être longue ainsi que la dépendance au réseau électrique.

Une technologie avancée

Le nouveau système IE-DRIVE a été conçu afin de permettre aux constructeurs d’avoir à leur disposition une solution prête à l’emploi pour propulser les voitures légères alimentées à l’hydrogène. Il s’agit d’une pile à combustible qui est non seulement compacte, mais également plus puissante et commercialement viable. Avec une taille comparable à celle d’un moteur thermique pour voiture légère, tout en développant une puissance de 157 kW, le dispositif constitue une plateforme d’alimentation unique en son genre au monde. Pour atteindre une densité énergétique aussi élevée, Intelligent Energy a mis en œuvre sa technologie d’injection directe d’eau.

Un dispositif moins coûteux

Par ailleurs, l’équipementier britannique a doté l’IE-DRIVE d’un échangeur thermique qui est d’environ 30 % plus petit que ses concurrents à puissance égale. Du fait justement de sa forme imitant celle d’un moteur thermique conventionnel, la nouvelle pile à combustible à hydrogène d’Intelligent Energy peut être installée en toute facilité sous le capot d’une voiture électrique particulière fonctionnant au H2. L’entreprise promet en outre un coût de mise en œuvre inférieur à celui d’une propulsion par batterie. D’ici à 10 ans, elle s’attend même à ce que son système soit aussi moins onéreux qu’un moteur thermique. Intelligent Energy avance pour cela un coût avoisinant les 100 livres/kW, soit approximativement 116 €/kW.

Le résultat d’un projet d’envergure

Le système IE-DRIVE est le fruit de quatre ans de recherche et développement dans le cadre d’un projet dénommé ESTHER, dont le coût s’élevait à 22 millions de livres sterling, soit environ 25,6 millions d’euros. Le programme a été mené en partenariat avec l’Advanced Propulsion Center. Il a aussi vu la participation de Lyra Electronics, d’Alexander Dennis et du centre de R&D du constructeur automobile chinois Changan. « Avec 25 % de toutes les voitures particulières qui devraient être équipées de groupes motopropulseurs à pile à combustible, cette technologie propre représente l’avenir. En tant qu’entreprise conforme à l’IATF (NDLR International Automotive Task Force), nous cherchons à accroître notre capacité en tant que fournisseur de premier plan », a déclaré le directeur général d’Intelligent Energy, David Woolhouse. Plus d’infos : intelligent-energy.com. Cette pile à combustible semble très prometteuse, qu’en pensez-vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .