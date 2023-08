Katanga VM45, l’invention d’un vélomobile électrique roulant à 45 km/h et d’une autonomie de 250 km

Avec son VM45, Katanga cherche visiblement à permettre aux cyclistes de pédaler tout en profitant des avantages d’une voiture, à savoir, une vitesse plus élevée et une protection contre les intempéries, pour ne citer que ça. Ce quadricycle électrique (vélomobile) dispose même d’un espace de rangement à l’arrière. Avec son look digne d’une voiture de course des années 60, le VM45 a de quoi séduire les amateurs de sensations fortes. Pour lui conférer robustesse et légèreté, sa coque aérodynamique est constituée d’un matériau composite composé de fibres d’aramide et de carbone noyées dans une matrice époxy.

Un puissant moteur

Sur la balance, ce vélo électrique à quatre roues affiche seulement 79 kg (poids de la batterie inclus). Il adopte une transmission par chaîne comprenant une boîte de vitesse automatique à sept rapports et un moteur électrique de 750 W. Alimenté par une batterie de 48 V accusant une capacité de 1240 Wh, le Katanga VM45 prétend avoir une vitesse de pointe d’environ 45 km/h. En ce qui concerne son autonomie, elle atteindrait les 250 km lorsque le mode « Eco » est activé.

Une soute à l’arrière

Deux trappes sont présentes sur le véhicule. L’une, qui se trouve sur le dessus, possède une ouverture latérale. Elle donne accès au poste de pilotage. L’autre, située à l’arrière, s’ouvre vers le bas et permet d’accéder à la soute de 350 l. Niveau suspension, le VM45 est équipé d’amortisseurs à ressorts hélicoïdaux DNM à l’avant et à l’arrière. Les quatre roues sont des roues de vélo de 20 pouces. Grâce à cette configuration, le quadricycle électrique peut supporter un poids maximal de 121 kg.

Prix et disponibilité du Katanga VM45

On notera aussi le fait que le constructeur a prévu des freins à tambour Sturmey-Archer de 90 mm pour les roues avant, alors qu’à l’arrière, il est question de freins à disque de 160 mm. Vu sa vitesse de pointe, le Katanga VM45 n’entre plus dans la catégorie des vélos électriques en Europe. Cela signifie que la firme tchèque devra d’abord entamer de longues procédures d’homologation avant de pouvoir le commercialiser dans le Vieux continent.

En attendant, Katanga envisage de lancer une version avec un moteur de 250 W et une vitesse de pointe de 25 km/h, qui pourrait être mise sur le marché plus facilement. Le constructeur compte également proposer un modèle sans moteur, qui pourrait être vendu aux alentours de 11 000 €. Le prix de la version électrique, lui, devrait avoisiner les 13 000 €. Plus d’informations : katanga.eu

