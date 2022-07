KEYDYS : A 16 ans, il invente un clavier pour les enfants atteints de troubles DYS et ça cartonne dans le monde entier

La dyslexie, la dysorthographie ou la dyspraxie sont appelés des troubles DYS, et chez les enfants qui en souffrent, la lecture, l’écriture ou l’utilisation d’un clavier d’ordinateur peuvent être des exercices compliqués. Selon la FFDYS (Fédération Française des DYS), “en France on parle de 6 à 8% de troubles DYS, ce qui veut dire que 4 à 5 % des élèves d’une classe d’âge sont dyslexiques, 3% sont dyspraxiques, et 2% sont dysphasiques”. En 2021, un jeune homme de 16 ans, Ryann Dubois invente un clavier d’ordinateur destiné aux élèves DYS ! A l’âge où d’autres se concentrent sur d’autres choses, lui transforme son garage en atelier informatique et lance son entreprise RD2Tooldys. Découverte.

Qui est Ryann ?

Le jeune homme vit à Etables-Sur-Mer en Bretagne, et à 16 ans, il est en 1ère STI2D (Sciences et Technologies de l’Industrie) dans un lycée de Saint-Brieuc. Souffrant lui-même de nombreux troubles DYS, l’école a toujours été une étape compliquée pour lui, voire une souffrance. Lors du premier confinement, il décide de mettre son temps libre à profit pour créer un clavier d’ordinateur en couleurs afin d’aider les élèves atteints des mêmes troubles que lui. Il monte son entreprise, l’enseigne Boulanger accepte de commercialiser son clavier KEYDYS et ses produits se vendent comme des petits pains. Depuis, de nombreuses académies (Paris, Nice, Créteil etc.) ont passé commande du clavier de Ryann. Un succès fou, auquel le jeune homme ne s’attendait pas forcément !

C’est quoi le clavier KEYDYS ?

Il faut d’abord savoir que les élèves souffrants de troubles DYS ne peuvent écrire à la même vitesse que leurs camarades. Ils utilisent donc généralement un ordinateur pour prendre leurs notes en cours. Mais avoir un ordinateur en classe est dans certains cas, assez mal accepté, certains enseignants considérant encore que c’est un avantage par rapport à ceux qui écrivent ! De plus, le manque d’accompagnant pour les élèves en situation de handicap est criant en France, et ces élèves, privés d’AES et d’ordinateur souffrent, accumulent les retards, etc. Ryann a consulté un ergothérapeute qui utilisait une technique avec des codes couleurs pour apprendre la dactylo, mais aucune solution n’existait dans le commerce. Les ergothérapeutes bricolaient des plaquettes colorées pour aider leurs patients à apprendre la prise de note sur des claviers colorés. Le jeune homme décide alors d’inventer une simple plaque en couleurs qui se colle sur chacune des touches d’un clavier AZERTY.

Nos produits sont fabriqués en France. Le KEYDYS a été initialement conçu et fabriqué pour venir en aide aux porteurs de troubles DYS et de handicap et à toutes personnes désireuses d’optimiser l’utilisation du clavier. Les matériaux constituants le KEYDYS ont été sélectionnés pour leur grande résistance à l’usure. r2dtooldys.fr

Pourquoi cela fonctionne ?

La plaque reprend le clavier et le divise en huit parties colorées afin que le cerveau identifie des lettres avec des couleurs. Les couleurs permettent à l’œil de localiser plus vite la lettre recherchée. Les couleurs sont également placées dans une diagonale, et une couleur correspond à une zone d’intervention d’un seul doigt.

Au départ, il fabriquait des planches à découper qu’il collait sur son clavier, puis il a déposé un brevet mais conserve le procédé de fabrication en attendant la validation de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle. Le clavier KEYDYS est en vente au prix de 24€ chez Boulanger, et de nombreuses académies passent désormais des commandes groupées, renseignez-vous auprès d’elles si votre enfant rencontre ces troubles DYS.

“Merci pour vos témoignages précieux. Après une année de travail, avoir la reconnaissance des ergothérapeutes, du Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, de M. Emmanuel Macron. Je n’en reviens toujours pas. Belle journée.” Ryann, le 26 juin 2022 sur Facebook

Ryann quant à lui, poursuit ses études et ponctue son parcours d’interviews et d’émissions de télévision pour parler de sa super invention ! Vous pouvez également suivre le jeune homme sur Facebook et sur Instagram. Chapeau jeune homme !