« La plus haute éolienne en bois du monde » de 105 m de haut est déployée par l’entreprise Modvion

Au cours du fonctionnement d’une éolienne, elle n’émette pas de gaz à effet de serre. Cependant, elle est indirectement polluante, principalement au cours de la fabrication de ses différents composants. La production de béton pour les fondations et d’acier pour la structure des mâts débouche sur des émissions de GES. Consciente de cette situation, l’entreprise Modvion a fixé un objectif de réduire l’impact environnemental des éoliennes en remplaçant l’acier et le béton par du bois lamellé-collé. Ce concept n’est plus une nouveauté, mais il est encore peu développé. Des entreprises telles que Timbertower et Innovent l’avaient déjà adopté bien avant cette start-up suédoise, mais elles étaient bloquées à l’étape d’expérimentation de leur innovation. Pourtant, l’utilisation du bois permet de contourner plusieurs obstacles liés au déploiement des éoliennes conventionnelles. Décryptage.

Comment est construite éolienne en bois de Modvion ?

Les travaux de fabrication des composants d’un mât en bois s’effectuent dans une usine de l’entreprise, basée à Göteborg. Lorsque les modules composés de panneaux LVL (Laminated Veneer Lumber) sont construits, ils sont transportés par des camions vers le site du client. Sur terrain, des professionnels se chargent de les assembler et de les empiler en segments à l’aide d’une petite grue. Une fois les sept sections de la tour sont dressées, la turbine peut être installée par une grande grue. Il est à souligner que la structure d’un mât en LVL est recouverte d’un revêtement de surface, garantissant sa protection pendant sa durée de vie commerciale. Elle bénéficie d’une excellente stabilité face à l’humidité, selon la société. De plus, une équipe dédiée assure une surveillance continue de la tour au cours de son utilisation.

Pour le projet d’installation d’une éolienne en bois de 105 m, qui sera exploitée par le fournisseur d’électricité Varberg Energi, Modvion construit actuellement les derniers modules. Sur le site, les fondations sont déjà dressées. D’ailleurs, l’équipe y entame déjà l’assemblage des premières sections. Selon la start-up, une turbine de 2 MW, développée par la société danoise Vestas, sera montée sur ce mât en panneaux LVL. Cette nouvelle éolienne robuste et respectueuse de l’environnement devrait être mise en service avant la fin de 2023.

Quels sont les avantages des éoliennes en bois ?

D’après Otto Lundman, PDG de Modvion, cette technologie de tour en panneaux LVL constitue une avancée majeure. Celle-ci pourrait ouvrir la voie à la prochaine génération de systèmes de production d’énergie éolienne. En effet, elle présente de nombreux avantages. Avec ce concept révolutionnaire, presque toutes les contraintes logistiques rencontrées avec les gigantesques mâts en acier sont supprimées. Grâce à leur conception modulaire et à leur poids léger, les sections d’une tour en bois peuvent être transportées avec des camions ordinaires. Le transport des modules peut s’effectuer sur des routes ordinaires et à travers des ponts et des tunnels.

Lundman a expliqué qu’en choisissant le bois de placage stratifié comme matériau de fabrication de mâts, il est possible d’ériger des éoliennes plus hautes à coût réduit. Notons que le coût est souvent le frein principal à la réalisation d’une installation éolienne en acier plus élevée. Outre cela, les tours modulaires en LVL ne nécessitent pas de renforcement supplémentaire afin de supporter leur propre poids. Les modules sont assemblés avec de la colle spéciale, ce qui permet d’éviter les interventions fastidieuses pour inspecter un grand nombre de boulons. Un autre avantage important est la capacité des mâts en bois à absorber du CO2. Plus d’informations : Modvion.com