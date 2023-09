« La puissance à l’état pur », Teufel dévoile sa nouvelle enceinte ROCKSTER AIR 2

La vie au soleil avec du bon son dans les oreilles… Cela ne vous rappelle-t-il pas une chanson rythmée de Keen’V ? C’est peut-être pour une rentrée sous le signe du soleil et de la musique que la célèbre marque allemande, Teufel, lance un nouveau produit disponible depuis le 4 septembre. Ce produit, c’est l’enceinte ROCKSTER AIR 2 et du bon son, vous allez en avoir avec elle, c’est une certitude ! Envie de vous faire plaisir, ou de préparer vos cadeaux de Noël ? Découvrez cette enceinte révolutionnaire qui allie qualité, performances, design et durabilité. Et, comme toujours, vous serez assurés de la qualité de la marque Teufel. C’est parti pour le show !

Quels sont les points forts de la ROCKSTER AIR 2 de Teufel ?

La ROCKSTER AIR 2 représente la nouvelle norme en matière d‘enceinte Bluetooth portable dotée d’une batterie intégrée. Conçue et développée à Berlin, cette enceinte maximale garantit une qualité sonore exceptionnelle grâce à une technologie électroacoustique innovante. Sa polyvalence la rend adaptée à une multitude d’applications. Cette enceinte Bluetooth portable active haut de gamme est idéale pour les événements tels que soirées, spectacles, concerts, discours et scènes, avec une alimentation par batterie, prête à l’emploi. Elle produit un son équilibré et haute résolution, avec des basses profondes remarquables et une fidélité exceptionnelle aux impulsions.

Le volume atteint 103 dB (RMS, 1 mètre) et 115 dB (crête, 1 mètre), ce qui est suffisant pour satisfaire environ 80 personnes dans une configuration stéréo. Cette enceinte est équipée d’un pilote de compression haute définition avec un guide d’ondes à directivité constante, assurant des aigus clairs et doux, même à des volumes élevés. Elle offre une large dispersion sonore, garantissant une excellente intelligibilité de la parole, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez. De plus, son woofer de 250 mm à longue course permet d’atteindre des niveaux sonores sans distorsion, avec un punch bien défini et des médiums naturels. Il ne s’agit pas simplement d’une enceinte de sonorisation typique, mais bien d’une enceinte Hi-Fi d’une puissance exceptionnelle.

Que faut-il savoir de plus sur cette nouveauté ?

La ROCKSTER AIR 2 propose une connectivité Bluetooth 5.0 avec aptX, aptX HD et AAC pour une transmission sans perte et sans fil depuis une variété de plateformes, qu’il s’agisse d’iOS, d’Android, de Windows ou de Linux. Vous avez la possibilité de connecter deux ROCKSTER AIR 2 sans fil en configuration stéréo, ou même jusqu’à 10 ROCKSTER AIR 2 grâce à un câble XLR pour une configuration DJ. Cette enceinte polyvalente dispose de multiples entrées, notamment pour microphone, instrument (comme une guitare) et AUX. Vous pouvez facilement mélanger ces sources avec la diffusion Bluetooth et ajuster le son à votre convenance, profitant ainsi d’amplificateurs de puissance efficaces de classe D avec DSP 32 bits. Pour une utilisation prolongée, la ROCKSTER AIR 2 offre une autonomie exceptionnelle de 58 heures à volume moyen. De plus, le mode éco permet d’étendre davantage l’autonomie. La batterie lithium LiFePO4 haute performance est remplaçable et bénéficie d’une protection contre la décharge profonde.

Il est également possible de la connecter à une batterie de voiture de 12 volts, et elle peut fonctionner sur secteur même sans batterie. Le boîtier de l’enceinte est robuste, léger et présente une faible résonance. Pour faciliter son transport, un sac à dos deuter x Teufel ROCKSTER AIR 2 est disponible en option, permettant de la porter confortablement sur le dos. L’enceinte est également équipée de quatre poignées de transport pour un transport sans effort, et son panneau de commande rétro-éclairé est protégé IPX4. De plus, elle dispose d’une fonction banque d’énergie USB-C et d’une bride de trépied de 35 mm, compatible avec le trépied pour enceintes K&M. Le colis contient la ROCKSTER AIR 2, une batterie noire, ainsi qu’un câble d’alimentation, tous les autres accessoires ne sont pas inclus. Avec des dimensions de 32,3 cm (l), de 58,9 cm (h) et de 34,4 cm (p) et un poids de 14,15 kg, elle se glissera partout où ce sera nécessaire !

Focus sur les connexions

L’enceinte ROCKSTER AIR 2 est équipée d’une gamme impressionnante de fonctionnalités pour répondre à vos besoins audio. Elle dispose d’une sortie XLR, d’une entrée AUX, d’une entrée stéréo jack 6,3 mm, ainsi que d’une entrée micro XLR, offrant une polyvalence exceptionnelle pour la connectivité de divers périphériques. Grâce à sa connectivité Bluetooth, elle peut se synchroniser avec des appareils compatibles tels qu’Android, iOS et Microsoft. De plus, cette enceinte est dotée des dernières technologies Bluetooth, y compris Bluetooth 5.0, Bluetooth AAC, Bluetooth aptX, Bluetooth aptX-HD, et USB-C, assurant une qualité sonore exceptionnelle et une grande flexibilité de connexion. Avec l’entrée pour guitare, elle devient un outil polyvalent pour les musiciens et les amateurs de musique, offrant une expérience audio de haut niveau pour diverses plateformes et applications.

Focus sur l’électronique

L’enceinte ROCKSTER AIR 2 offre une autonomie impressionnante de 58 heures à un volume sonore moyen, grâce à sa batterie haute capacité de 7 800 mAh de type Lithium Fer Phosphate. Elle fonctionne à une tension de service de 230 V, et son fonctionnement est doté de la fonction marche/arrêt automatique pour une gestion d’énergie intelligente. De plus, elle peut servir de prise pour une batterie externe, agissant ainsi comme un powerbank pratique. La fonction mémoire permet de sauvegarder les paramètres de déconnexion, simplifiant la configuration lors des utilisations futures. De plus, l’enceinte dispose de la fonction Standby pour économiser l’énergie lorsqu’elle n’est pas utilisée. Les amateurs de musique apprécieront également sa fonction DJ mixer, qui offre des options de mixage pour une expérience audio personnalisée. Avec une puissance de sortie totale de 80 W RMS et une technologie d’amplificateur de classe D de Texas Instruments à deux canaux, cette enceinte ROCKSTER AIR 2 garantit une qualité sonore exceptionnelle et une puissance sonore impressionnante.

Focus sur les haut-parleurs

L’enceinte ROCKSTER AIR 2 est une véritable merveille en matière de conception sonore. Elle est équipée d’un tweeter d’un diamètre de 25 mm par enceinte, utilisant un matériel de tweeter corne pour une reproduction précise des aigus. Concernant les graves, elle est équipée d’un haut-parleur de 250 mm par enceinte, utilisant une membrane en cellulose qui offre une réponse des basses fréquences exceptionnelle. Cette enceinte fonctionne selon un principe acoustique à deux voies, avec un type d’enceinte Bass-reflex, permettant d’optimiser la restitution des graves et des aigus. Sa gamme de fréquence s’étend de 47 Hz à 22 000 Hz, couvrant une large plage sonore. De plus, elle peut atteindre un niveau de pression acoustique maximale de 115 dB à 1 mètre, garantissant une expérience sonore puissante et immersive pour tous vos besoins audio.

L’enceinte audio ROCKSTER AIR 2 est disponible au prix de 699,99 € via la boutique officiel de Teufel ou sur Amazon à 719,98 €.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales