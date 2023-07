Le marché des voitures électriques est en constante évolution. En dépit de l’augmentation continuelle des ventes, l’autonomie limitée des cellules électriques qui propulsent ces engins constitue toujours un frein à leur adoption. Pour pallier ce problème, les constructeurs tentent par tous les moyens de réduire le temps de charge et/ou d’augmenter considérablement la puissance des chargeurs, sans oublier de mentionner les efforts visant à multiplier le nombre des bornes de recharge mises à la disposition des automobilistes. CATL est l’une de ces entreprises qui s’intéressent de près à cette problématique et qui n’hésitent pas à déployer des solutions à la fois ingénieuses et innovantes pour mieux répondre à nos exigences. Sa dernière innovation (Reuter) est une batterie qui peut refaire le plein d’énergie en à peine dix minutes.

Une marque de renom

Avant d’aller plus loin, il convient de noter que CATL est une marque bien connue dans l’industrie des batteries. Elle fournit déjà ses produits à BMW ou encore à Hyundai, entre autres. Au vu de la croissance spectaculaire du marché des VE, le géant chinois ambitionne même de construire des usines en Europe et ailleurs dans le monde. L’une de ses références, la batterie cell-to-pack Qilin CTP 3.0, a d’ailleurs été choisie par Zeekr pour alimenter la 001, sa voiture électrique avec une autonomie estimée à un peu plus de 1 000 km. Concernant le modèle qui se recharge en dix minutes, CATL avance qu’il permettra de parcourir 400 km avec une charge complète.

Une batterie performante en toutes circonstances

Actuellement, il faut généralement une bonne vingtaine de minutes pour remplir jusqu’à 80 % la batterie d’une voiture électrique. Cette technologie, que la firme chinoise est sur le point de lancer, constitue une nouveauté particulièrement intéressante. D’autant plus que CATL n’a pas seulement veillé à réduire le temps de charge. L’entreprise affirme également avoir mis l’accent sur les performances par temps froid. En effet, le temps de charge a tendance à augmenter lorsque la température est en baisse. Le groupe promet ainsi une efficacité supérieure de 50 % par -20 °C en comparaison avec une batterie conventionnelle.

Diminuer encore davantage la durée de charge

Comme indiqué plus haut, cet accumulateur révolutionnaire sera produit en masse à partir de cette année. Cela signifie que les premiers véhicules à en être équipés devraient débarquer sur le marché en 2024. Et CATL ne compte pas en rester là. Ses ingénieurs travaillent déjà à porter ce délai à sept, voire cinq minutes. La question est de savoir s’il y aura suffisamment de bornes de recharge capables de fournir la puissance nécessaire pour charger convenablement la batterie lorsqu’elle débarquera dans nos voitures. Plus d’infos sur catl.com.