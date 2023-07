Le plus grand bâtiment imprimé en 3D au monde (1 000 m²) est sur le point d’être achevé

Printed Farms est une entreprise américaine basée en Floride. Elle vient d’établir un nouveau record dans le secteur du BTP. En effet, elle a achevé avec succès l’impression de ce qui est actuellement considéré comme le plus grand bâtiment imprimé en 3D au monde. Vous l’aurez bien compris, il s’agit du record actuel. La donne est susceptible de changer à tout moment avec le nombre croissant des investisseurs qui s’intéressent à cette technologie…

De multiples palmarès à son actif

La structure que Printed Farms a imprimée mesure 940 m² en termes de superficie. Elle est haute d’environ 4 m pour une longueur totale d’à peu près 47 m et une largeur de 25 m. Pour ce projet, la start-up dit avoir utilisé l’imprimante 2D de construction BOD3 de COBOD, la même que celle qui a servi pour l’impression de la première maison imprimée en 3D à deux étages en Europe. Il faut savoir que cet équipement détient d’autres palmarès. Il a notamment été utilisé pour l’impression d’un bâtiment de 9 m de haut en Arabie Saoudite et de trois autres qui avaient été achevés au bout de seulement huit jours à Oman. Des performances sans précédent !

Une gigantesque étable à chevaux imprimée en 3D

Concernant le bâtiment nouvellement imprimé en Floride, il s’agit d’une étable à chevaux de luxe. Printed Farms n’a pas précisé la durée totale des travaux, mais on sait par contre qu’il a fallu 18 jours pour imprimer une partie de 297 m². Effectivement, au vu de sa taille impressionnante, la grange a été imprimée en plusieurs sections. L’entreprise s’est d’abord focalisée sur les côtés avant de finir la partie centrale. Étant donné que les travaux d’impression sont désormais terminés, l’équipe va maintenant s’occuper des tâches qui incombent aux humains telles que la pose du toit et l’installation des portes ainsi que des fenêtres.

Une grande révolution dans le secteur de la construction

L’une des particularités de cette structure large d’un peu moins de 1 000 m² réside dans le fait que ses murs sont dotés de cavités qui permettent d’avoir une excellente ventilation à l’intérieur. Comme si cela ne suffisait pas, les ingénieurs l’ont conçue en tenant compte des conditions météorologiques extrêmes de la Floride. « Printed Farms a réalisé un travail remarquable en achevant cette structure massive, et le projet démontre une fois de plus que l’impression 3D révolutionne le secteur de la construction », a déclaré Philip Lund-Nielsen, cofondateur de COBOD. Plus d’informations : cobod.com