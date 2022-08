Le saviez-vous ? Ces 9 inventions et innovations sont originaires de la ville de Lyon

La ville des Lumières située dans la région Rhône-Alpes est remplie d’Histoire, ou que l’on se promène dans cette splendide cité. Vieux Lyon, Croix-Rousse, amphithéâtre romain, architecture médiévale… Mais il y en aussi pour les adeptes d’histoires en tous genres … Et d’ailleurs, elle a été le lieu de naissance de beaucoup d’inventeurs, et d’inventions ! Voici quelques-unes d’entre elles…

Le thermomètre centigrade à mercure

Inventé par Jean-Pierre Christin en 1743 et commercialisé par Pierre Casati, c’est d’abord à Lyon que cette invention rencontrera un franc succès, avant de s’étendre au reste du monde.

Les bateaux-mouches

Souvent associés à la capitale, ces bateaux viennent bel et bien de la région lyonnaise. A l’époque, tout près de Gerland dans le 7ème arrondissement, des bateaux amarrés à un chantier naval construit en 1860 portaient le nom du quartier où ils se situaient : La Mouche (1,2,..).

Les cordages de tennis

Initialement faits à partir de boyaux de moutons, on doit cette invention à Babolat, entreprise lyonnaise qui s’occupe à la base de la transformations de boyaux pour les ligatures chirurgicales et pour ls instruments à cordes, entre autres. Ils inventeront les cordages de tennis en 1875, soit un an après l’invention officielle du tennis par le Major Walter Clopton Wingfield, qui établira des règles précises à ce jeu de paume revisité.

Le dos d’âne

Gérard Gerbelot-Barillon, 67 ans aujourd’hui, isérois d’origine mais installé dans la périphérie lyonnaise, est l’inventeur de ce coussin ralentisseur, tel qu’il le nomme lorsqu’il dépose le brevet en 1999. Actuellement à la tête d’une entreprise qu’il a appelée “Aménagement lyonnais”, il s’occupe de bétonner de nombreuses routes de France.

La photographie en couleurs

Célèbre invention de Louis Lumière, faite à l’aide de fécule de pomme de terre colorée, sa plaque Autochrome Lumière représente les prémices de la photo couleur. Il dépose son brevet en 1903, avant de voir son invention dévoilée en 1904, à l’Académie des Sciences.

Le concours Lépine

En 1901, afin d’encourager les inventeurs et créateurs parisiens touchés par la crise, Louis Lépine, haut fonctionnaire (il sera notamment préfet de police à Paris) et homme politique lyonnais d’origine, invente un concours sous forme d’exposition qui deviendra ensuite le concours tel qu’on le connait aujourd’hui.

Le métier à tisser mécanique programmable

On doit cette invention à Joseph Marie Jacquard, inventeur lyonnais qui a d’ailleurs reçu en 1805 le prix des inventeurs de l’Académie de Lyon pour sa conception.

La caisse d’épargne

Benjamin Delessert, lyonnais, homme politique d’affaires et accessoirement botaniste, importe l’idée d’un de ses voyages en Angleterre au cours de l’année 1818, alors qu’il est en charge de l’administration de la Banque de France.

Les plaques d’immatriculation

Le parc de la Tête d’Or est un incontournable de la ville des Lumières. Avec son lac de 16 hectares, son zoo et ses multiples activités, il fait le bonheur des grands et des petits. Mais il est également à l’origine de l’invention des plaques d’immatriculation ! En effet, en 1891, Antoine Gailleton, alors maire de la ville, décide d’obliger les usagers à porter une plaque afin qu’on puisse reconnaitre les véhicules, suite à de trop nombreux accidents ayant eu lieu dans le parc.