Le service Société des Avis Garantis intègre ChatGPT pour répondre aux avis clients

Aujourd’hui, lorsque vous envisagez une commande sur Internet, ou que vous prévoyez une sortie au restaurant, vous regardez peut-être les avis des clients. Aujourd’hui, les avis clients sont devenus un élément clé pour les consommateurs lorsqu’ils prennent une décision d’achat. Certaines entreprises n’hésitent d’ailleurs plus à vous demander de laisser votre avis sur leurs établissements ou services. Que votre avis soit bon, ou mauvais, il permet aux professionnels de savoir si leurs produits sont appréciés, et parfois de détecter certaines anomalies. Les entreprises utilisent donc de plus en plus ce type de services, qui sont la spécialité de la Société des Avis Garantis, une entreprise française spécialisée dans la collecte et la gestion des avis clients en ligne. Depuis quelques semaines, elle se dote d’un service automatisé de réponse via ChatGPT, une nouveauté intéressante pour les professionnels. Découverte.

La Société des Avis Garantis, c’est qui ?

Comme nous vous l’avons précisé en introduction, cette entreprise française est spécialisée dans la collecte des avis clients. Elle permet aux entreprises de recueillir les avis de leurs clients sur leurs produits et services, et de les afficher sur leur site web ou leur page de réseaux sociaux. L’entreprise utilise un système de collecte transparent et fiable qui assure de l’authenticité des avis. Chaque avis est analysé par des outils de gestion performants, et chaque professionnel peut suivre les commentaires, et bien entendu, y répondre personnellement. Mais, gérer les réponses aux commentaires des clients peut devenir impossible si le succès est au rendez-vous. À l’inverse, en cas de problème sur un produit ou un service, ne pas répondre donne potentiellement l’impression d’un manque de sérieux de l’entreprise. Tous les clients n’attendent pas forcément une réponse, mais il est tout de même agréable de savoir que le commentaire a été lu.

Quel est ce nouveau service qui utilise ChatGPT ?

Si vous suivez l’actualité, vous savez que ChatGPT, est un agent conversationnel mis au point par Open Ai à la fin de l’année dernière. Fondé sur l’architecture GPT (Generative Pre-trained Transformer), il est conçu pour comprendre le langage naturel et pour répondre à une grande variété de questions et de tâches liées au langage. Cela peut concerner la traduction de langues, la génération de texte, la compréhension de texte, la réponse aux questions, la rédaction de textes, etc. Et, c’est justement sa capacité de répondre aux questions, ou aux commentaires, qui est exploitée par La Société des Avis Garantis.

Comment fonctionne ce nouveau service ?

Prenons un exemple plutôt concret pour vous expliquer le procédé. Vous achetez un produit quelconque et vous informez le vendeur de sa bonne réception. Par exemple, vous commentez avec ceci : « Livraison rapide et emballage parfait, produit conforme à mes attentes. » Pour le professionnel qui répondra, ce sera au minimum une minute à consacrer à ce simple message. Le service proposé avec l’aide de ChatGPT, va proposer des réponses automatisées en fonction du type de message. Dans notre exemple, ce pourrait être : « Nous vous remercions pour votre message, et sommes ravis que le produit vous convienne. Nous espérons vous revoir bientôt parmi nos fidèles clients ». En une fraction de secondes, le commentaire sera géré automatiquement, et la personne qui a laissé un avis sera ravie d’avoir une réponse rapide.

Quels sont les avantages de la réponse automatique ?

La toute dernière innovation de la Société des Avis Garantis fonctionne donc avec l’intelligence artificielle ChatGPT. Ce service s’adresse bien entendu aux entreprises et professionnels, qui travaillent avec les avis de leurs clients. L’idée étant donc d’utiliser ChatGPT pour analyser les avis des clients et générer des réponses personnalisées en un clin d’œil. Grâce à cette innovation technologique, vous allez assurément gagner un temps précieux, puisque vous serez déchargé de cette tâche fastidieuse. Répondre à des commentaires demande aussi une certaine maîtrise de l’orthographe et de la grammaire, et nous ne sommes pas tous égaux devant les subtilités de la langue de Molière.

Avec cette fonctionnalité dirigée par ChatGPT, vous gagnez ainsi du temps, et évitez les fautes de français, qui pourraient ternir votre réputation ou votre sérieux. Les Français sont parfois très pointilleux avec ce genre de chose qui peut vous sembler sans importance. Grâce à cette innovation, la réactivité de l’entreprise sera également assurée. Par conséquent, chaque avis sera traité immédiatement avec des réponses adaptées au contexte, et par ailleurs, au ton du message. Enfin, le fait d’apporter rapidement des réponses pertinentes à vos clients, renverra de votre entreprise, une image positive, et fera grandir votre e-réputation. Aujourd’hui, il est devenu quasiment impossible de se passer de ces avis, qu’ils soient bons ou mauvais, autant qu’ils aient tous une réponse rapide et appropriée.

Comment profiter de cette nouvelle offre ?

Plusieurs abonnements sont disponibles sur le site Société des Avis Garantis, avec des tarifs qui vont de 19,90 € à 249 € par mois. Du tarif dépendent surtout le nombre de commandes du site e-commerce, mais tous proposent la fonction ChatGPT. Pour activer cette réponse automatique générée par l’agent conversationnel, il faut tout d’abord être abonné puis vous connecter à votre compte. Ensuite, il faudra accéder à la section « Gestion des avis » ⇾ « Avis approuvés ». Cliquez ensuite sur le lien dans le bandeau qui s’affiche sur la page. Vous aurez ensuite accès à votre attestation de confiance, où des réponses vous seront suggérées pour les avis déposés n’ayant pas encore reçu de réponses. Vous pourrez alors lire les réponses apportées par ChatGPT, et le cas échéant, les modifier avant de les publier en un clic.

En conclusion, souvenez-vous qu’une réputation en ligne peut aussi vite être gagnée que perdue. Répondre aux commentaires de manière réactive est un gage de sérieux pour les consommateurs, qui attendent toujours une réponse à l’une de leurs questions. Si c’est uniquement le manque de temps qui fait que vous ignorez les réponses aux commentaires laissées, alors ce nouveau service de la Société des Avis Garantis est fait pour vous. Vous vous direz peut-être que c’est un gros investissement financier, mais il n’est rien au regard de ce que cela pourrait vous rapporter en termes de qualité de service client. Votre chiffre d’affaires pourrait vous permettre de rentabiliser rapidement votre investissement !