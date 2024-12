Libelté, l’invention d’une ceinture beaucoup plus confortable, sans boucle de fermeture,

Avec la fin d’année qui approche, nous allons nous mettre sur notre 31 et parfois, nous porterons une ceinture ! Et, forcément, à la fin de chaque copieux repas servi durant ces huit jours « gastronomiques » on fera discrètement sauter la ceinture pour respirer un peu. Reconnaissons que la ceinture telle que nous la connaissons n’est pas l’un des accessoires vestimentaires des plus confortables. Pour que la ceinture s’adapte à la morphologie et non l’inverse, une jeune femme originaire du nord, Audrey Despagne a eu une idée ingénieuse. En effet, elle a créé en 2019, la ceinture Libelté, avec un joli jeu de mot puisque belt signifie ceinture en anglais. Engagée dans une démarche sociale et vertueuse, la jeune femme redéfinit la ceinture et offre enfin la liberté de se sustenter sans inconfort. Découverte.

Une idée de ceinture sans boucle née d’une discussion

L’histoire ne dit pas si la soirée qui a débouché sur l’invention de cette ceinture était gargantuesque, mais cette invention vient bien d’une discussion entre amis. Cette dernière était axée sur le fait que les ceintures traditionnelles étaient plutôt très inconfortables, avec une boucle qui pouvait même blesser l’abdomen. Les désagréments associés à la ceinture comme le sentiment d’oppression avait aussi été évoqué. De plus, Audrey Despagne est infirmière de métier, à Lille, elle a souvent été confrontée aux difficultés des personnes âgées ou des enfants à boucler leurs ceintures… de pantalons. Ces échanges ont donné naissance à la conception d’une ceinture innovante, sans boucle, pour davantage de confort, et de simplicité.

La ceinture Libelté qu’est-ce que c’est ?

Libelté, c’est la petite révolution qui simplifie la vie et chamboule le monde des ceintures ! Imaginez : plus besoin de faire et de défaire votre boucle tout au long de la journée. Cette ceinture élastique s’ajuste une fois pour toutes, et hop, vous êtes prêt. Pas de boucle ni de trou ? Pas de panique ! Libelté s’accroche directement aux passants grâce à une astucieuse barrette en métal, qui permet de régler le serrage à votre convenance. Audrey, la créatrice, résume ça avec un clin d’œil dans une interview accordé au site L’Homme Tendance : « C’est comme une bretelle, mais à l’horizontale ! ».

Et, quand il s’agit de baisser le pantalon, c’est tout simple : un glissement de l’embout métallique, et le tour est joué. Mais, ce n’est pas tout : la ceinture est équipée d’une patte en cuir plate et robuste qui répartit parfaitement la pression, évitant ainsi d’abîmer vos passants. Côté tailles, il y en a pour tout le monde : une version enfant (38 à 56 cm) et une version adulte (58 à 125 cm), le tout décliné en des dizaines de modèles colorés et stylés pour s’adapter à toutes les envies et morphologies.

Une entreprise aux valeurs sociales et responsables

L’invention est géniale en elle-même, mais la petite entreprise possède aussi de belles valeurs. Je commencerai par vous citer deux valeurs qui me semblent essentielles. La première est l’utilisation de jeans usagés pour fabriquer le modèle Rebelt, un recyclage de déchet particulièrement intéressant et utile à la planète ! De plus, Libelté s’engage dans une démarche écoresponsable en privilégiant des matériaux durables et en collaborant avec des ateliers français, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi qu’avec des ESATs favorisant l’emploi de personnes en situation de handicap.

N’est-ce pas là une superbe invention ? Vous souhaitez acheter votre Libelté ou l’offrir à vos proches, elles sont vendues au tarif unique de 49 € pour les adultes et de 29 € pour les enfants. Rendez-vous sur le site officiel, libelte.com, pour passer commande ou découvrir l’univers de la petite entreprise lilloise. Et, vous ? Que pensez-vous de cette invention ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .