Chaque année, le même triste constat ! De nombreux enfants trouvent la mort par noyade dans les piscines familiales. Un instant sans surveillance, un repas de famille, un barbecue entre amis et c’est le drame absolu. Toutes les piscines ont l’obligation d’être sécurisées et inaccessibles aux enfants. Cependant, on se dit parfois que le risque est minime, dans une piscine gonflable, par exemple. Or, le risque zéro n’existe pas, car même dans quelques centimètres d’eau, un enfant peut se noyer rapidement. En France, ce sont approximativement 50 enfants qui perdent la vie par noyade, en piscine domestique, chaque été. Le ministère de la Santé a d’ailleurs publié un visuel d’avertissement. Pour lutter contre ce fléau, Philippe Rouvier et Thibaut Choulet ont inventé le Floatee, un T-shirt anti-noyade, largement plébiscité lors de la dernière édition du concours Lépine de Paris. Découverte.

Un déluge de prix pour cette invention essentielle

Commençons par vous dire que cette invention est la plus primée des inventions de cette édition du concours Lépine. Floatee a reçu la médaille d’or au concours Lépine international Paris, le Graal. En même temps, il est également lauréat du prix de la maire de Paris. Il reçoit le premier prix des finalistes et la médaille de la société française de médecine, de l’exercice et du sport. Un beau palmarès qui témoigne de son importance pour les enfants.

Le Floatee, qu’est-ce que c’est ?

Déjà commercialisé, le Floatee est un tee-shirt qui se porte comme un tee-shirt classique. Seulement, au contact de l’eau, il devient un gilet de sauvetage. Concrètement, les bouées et autres dispositifs se portent lorsque l’enfant est dans l’eau. Le Floatee, lui, devient un dispositif de sécurité quand l’enfant tombe dans l’eau. Et c’est bien ici que se trouvent toute la différence et l’importance de ce tee-shirt révolutionnaire.

En moins de trois secondes, tous les enfants de 18 mois à 6 ans peuvent donc éviter la noyade ! De plus, il protège l’enfant contre les rayons UV. Le Floatee est d’ailleurs certifié selon les normes européennes en la matière. Le tee-shirt anti-noyade Floatee est équipé d’une cartouche de gaz et d’un détecteur soluble qui permettent son déclenchement automatique en cas de chute dans l’eau ou de baignade non surveillée. Une fois déclenché, le tee-shirt peut être remis en fonctionnement en remplaçant la cartouche de gaz et le détecteur soluble.

Combien coûte le Floatee et où le trouver ?

Cette invention est disponible au prix de 149 € en plusieurs coloris : jaune, rose, rouge, orange. Des couleurs également choisies pour que l’enfant tombé dans l’eau soit immédiatement visible par les adultes qui viendront le sortir. L’entreprise précise par ailleurs que le T-shirt est fabriqué en tissu OEKO Tek. Il peut être lavé en machine en retirant la partie gilet de sauvetage. Par ailleurs, il peut également être réutilisable après avoir été déclenché, via une recharge simple. Le gilet de sauvetage est disponible en taille unique (18 mois – 6 ans). Ce qui permet de ne racheter que la partie tee-shirt lorsque cela est nécessaire. Bien entendu, si le T-shirt venait à sauver la vie d’un enfant, il faudrait changer la cartouche de gaz pour le réutiliser. Plus d’informations : floatee.co.