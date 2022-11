L’invention du visa électronique en ligne au service du tourisme en Asie

À l’approche des fêtes de fin d’année, vous envisagez peut-être un beau voyage avec votre moitié ou vos amis… Après la crise sanitaire que nous avons connue, certains pays d’Asie se sont totalement fermés au tourisme, pour protéger leurs populations… Depuis quelques mois, des pays comme l’Inde, la Thaïlande, la Chine ou le Japon rouvrent leurs frontières aux touristes et certains optent même pour le visa électronique, une solution pratique pour voyager hors de nos frontières. Le visa électronique permet aux voyageurs de ne plus avoir à se déplacer à l’ambassade ou de remettre son passeport, c’est donc une véritable opportunité pour les touristes et un gain de temps certain. Quels sont les pays qui délivrent des visas électroniques, et quels sont ceux qui ne le font pas encore… Petit tour d’horizon.

Le point sur trois pays d’Asie à découvrir.

Partir en Inde avec votre moitié vous tente ? Le Taj Mahal, Bombay, Pondichéry, des noms qui font rêver ! Depuis quelque temps, la tendance est au visa électronique pour l’Inde. Si des noms comme Bangkok, Phuket ou Koh Lanta vous donne des envies de voyages, sachez que la thailande ne délivre même plus de visa sur passeport: tout se passe en ligne. Cela peut paraître étonnant, cependant, quelques pays comme la Chine délivrent encore le précieux sésame sur le passeport, si votre billet d’avion est pour Pékin, Shanghai ou la Grande Muraille, votre passeport vous sera donc toujours indispensable.

Les modalités pour l’Inde

En Inde, le visa ou le visa électronique sont obligatoires pour entrer dans le pays. Si votre voyage se profile dans les semaines à venir, il vaut mieux opter pour un visa électronique que vous obtiendrez plus rapidement, sans vous déplacer, et pour moins cher qu’un visa classique. Un visa électronique pour l’Inde s’acquiert en 72 heures contre parfois plusieurs semaines et des déplacements pour un visa classique. Depuis quelques mois, tous les visas y compris ceux pour des séjours de 90 jours, voyages d’affaires d’un an, stages longues durées ou étudiants, sont désormais disponibles par visas électroniques et envoyés par courrier sécurisé. À l’arrivée, les voyageurs devront présenter une vaccination 2 ou 3 doses contre la Covid et pour 2 % d’entre eux, un test aléatoire sera réalisé.

Les modalités d’entrée en Thaïlande…

Depuis le 1ᵉʳ octobre, les restrictions de voyage ont été levées dans le pays, il n’est donc plus nécessaire de fournir un justificatif de vaccination Covid ou un test négatif. De plus, les touristes de certains pays tels que la France, la Suisse ou le Canada, peuvent séjourner 45 jours dans le pays sans visa. En revanche, si vous êtes Français ou ressortissants d’une liste de 54 pays, les séjours de plus de 45 jours, nécessitent un visa électronique que l’on appelle aussi e-visa. Pour la Thaïlande, tous les visas s’obtiennent désormais en ligne, il n’est plus possible d’acquérir un visa classique sur le passeport…

Les modalités d’entrée en Chine…

La Chine est l’un des pays qui n’est pas encore tout à fait sortie de la pandémie, et aucun visa électronique n’est actuellement délivré. Les visas peuvent malgré tout être acquis en ligne, mais ils nécessitent d’être apposés sur le passeport. Le tourisme n’a pas encore repris ses droits en Chine, seuls des visas à caractère professionnel, et avec un impératif de travail, affaires ou regroupement familial sont autorisés par les autorités chinoises. En attendant que soient levées les restrictions en vigueur dans le plus grand pays d’Asie.

