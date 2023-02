L’invention d’un procédé qui permet d’obtenir plus facilement de l’hydrogène à partir de l’eau de mer

Si l’hydrogène est produit à partir d’une ressource renouvelable, il peut constituer une alternative intéressante aux combustibles fossiles. En effet, face au problème du réchauffement climatique qui ne cesse de prendre de l’ampleur, nous devons adopter des sources d’énergie neutres en carbone pour propulser nos voitures, nos deux-roues ou encore les avions. Dans cette optique, des scientifiques basés en Australie affirment avoir réussi à mettre au point une technique pour extraire de l’hydrogène vert à partir de l’eau de mer.

Une invention qui promet un rendement très élevé

Effectivement, contrairement à l’eau douce qui peut générer de l’hydrogène à travers la méthode d’électrolyse standard, l’eau salée de la mer nécessite un procédé plus complexe pour donner le même résultat. L’équipe décrit ses recherches dans une étude publiée dans la revue Nature Energy. « Nous avons divisé l’eau de mer naturelle en oxygène et en hydrogène avec une efficacité de près de 100 %, pour produire de l’hydrogène vert par électrolyse, en utilisant un catalyseur non précieux et bon marché dans un électrolyseur commercial » a déclaré le professeur Shizhang Qiao de l’Université d’Adélaïde.

Une approche ingénieuse

Selon les explications du professeur Yao Zheng, co-auteur de l’article, l’eau de mer doit être dessalée et désionisée avant de pouvoir passer dans un électrolyseur. Ce qui implique des coûts supplémentaires. Toutefois, l’approche développée fonctionne de manière totalement différente. « Notre travail fournit une solution pour utiliser directement l’eau de mer sans systèmes de prétraitement ni ajout d’alcali » explique le chercheur. « Les performances d’un électrolyseur commercial équipé de nos catalyseurs fonctionnant dans l’eau de mer sont proches de celles des catalyseurs au platine/iridium fonctionnant dans une charge d’eau déminéralisée hautement purifiée. ».

Une commercialisation en vue

Les chercheurs estiment qu’avec l’intérêt croissant que nous portons pour l’hydrogène, les ressources en eau douce risquent de ne pas pouvoir répondre à nos futurs besoins. De son côté, la mer est une ressource presque inépuisable. D’où l’importance de trouver un moyen efficace et peu cher de l’exploiter pour produire ce combustible. Il faut savoir que les chercheurs envisagent déjà une commercialisation de leur technologie. Pour l’instant, ils en sont au stade de prototypage de leur machine, mais des modèles de taille industrielle devraient bientôt voir le jour.