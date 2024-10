L’invention d’un récupérateur d’eau atmosphérique passif pour refroidir les panneaux solaires

Vous n’êtes pas sans savoir que notre atmosphère contient de la vapeur d’eau, dont la quantité dépend de la température. Des chiffres publiés sur le site du ministère de la Transition écologique estiment que l’humidité absolue de saturation va de 1,07 g/m3 à 30,08 g/m3, entre -20 °C et 30 °C. Si cette vapeur compte parmi les principaux gaz à effet de serre, dans la mesure où sa contribution est de 2 à 3 fois supérieure à celle du dioxyde de carbone. D’après l’Encyclopédie de l’Environnement, elle peut aussi être utilisée pour faire face aux pénuries d’eau dans les régions arides du monde. En Arabie Saoudite, des chercheurs ont mis au point un dispositif permettant de récupérer l’humidité de l’air pour refroidir des panneaux photovoltaïques.

Un système de récupération utilisant la gravité

Si, grâce à son excellent ensoleillement, l’Arabie Saoudite s’appuie grandement sur l’énergie solaire dans la production d’EnR, l’utilisation intensive des installations photovoltaïques entraîne des surchauffes et peut significativement réduire leur rendement. Pour les refroidir efficacement, le professeur Qiaoqiang Gan de l’Université des sciences et technologies du roi Abdallah et son équipe de recherche ont développé un dispositif capable de récupérer l’eau atmosphérique, grâce à la gravité. Le système de collecte s’inspire d’une technologie conçue par Gan, permettant de réfléchir la chaleur et baisser la température au niveau des cellules solaires. Il est constitué d’un élément vertical à double-face, captant et collectant l’humidité de l’air, sans utiliser d’électricité.

Un revêtement unique

Selon le postdoctorant Shakeel Ahmad, les gouttelettes d’eau ont tendance à adhérer aux parois des dispositifs et il est souvent nécessaire d’utiliser des systèmes de collecte actif pour les récupérer efficacement. Pour éviter qu’elles ne restent collées, lui et le professeur Dan Daniel ont décidé de mettre au point un revêtement innovant à partir de matériaux peu onéreux et abondants. Il est constitué d’un polymère commercial et d’huile de silicone, et améliore grandement l’écoulement des gouttelettes vers le bas, grâce à la gravité. Pour information, outre le refroidissement des cellules photovoltaïques, l’eau collectée peut être utilisée pour irriguer des cultures, baisser la température à l’intérieur des bâtiments équipés de panneaux solaires, ainsi que pour différentes tâches telles que le lavage.

Une solution économique et écologique

L’invention des chercheurs de l’Université des sciences et technologies du roi Abdallah est plus écologique que les dispositifs de récupération d’eau atmosphérique présents sur le marché. En effet, il n’a pas besoin d’électricité pour fonctionner. Ce qui permet de réaliser d’importantes économies d’énergie. Il est également plus économique, dans la mesure où il n’est équipé d’aucune pièce mécanique, telle que des ventilateurs ou des compresseurs, et son entretien est donc nettement moins coûteux que celui des systèmes de collecte classiques. Il est important de noter que pour analyser l’efficacité de leur dispositif, le groupe de scientifiques de la KAUST ont procédé à des tests.

Ces derniers ont été réalisés dans des conditions naturelles à Thuwal, une ville située à une centaine de kilomètres de Djeddah. Ils ont été effectués à six reprises, pendant un an, et selon les chercheurs, leur invention serait capable de récupérer deux fois plus d’eau que les autres technologies de collecte de l’humidité de l’air. Plus d’informations sur cette étude ici. Que pensez-vous de ce système de récupération d’eau atmosphérique passif ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .