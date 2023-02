Comment faire des économies d’électricité ? Cette question, nous sommes très nombreux à nous la poser. On sait désormais que les factures de gaz et d’électricité vont chacune augmenter de 15 %. Dans certains pays comme au Royaume-Uni, ces augmentations affichent des taux records de 80 % selon le journal Le Monde. En France, le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire pour les particuliers. Dans l’optique d’économiser de l’énergie, on pense tout de suite à l’énergie solaire qui est à la fois gratuite, écologique et renouvelable, mais les panneaux solaires coûtent cher. Le saviez-vous que vous pouvez fabriquer vous-même votre petit panneau solaire avec de vieux CD ? Bien sûr, il ne vous permettra pas de vous passer du réseau électrique, mais il pourra recharger un Smartphone ou éclairer une petite enceinte. Et par les temps qui courent, une solution pour débourser moins sur ses factures est toujours la bienvenue. Explications.

Quels matériaux pour fabriquer un panneau solaire avec des CD ?

Nous avons tous de vieux CD qui traînent au fond de nos armoires ! Certains les utilisent pour effaroucher les oiseaux et les empêcher de dévorer les cerises au printemps, tandis que d’autres en font des mobiles pour enfants. À moins d’être collectionneur, assurément, les CD sont un peu « dépassés ». Si vous voulez les recycler utilement, regroupez-lez et fixez leur nombre en fonction de la taille de votre futur panneau solaire. Il faudra également disposer des éléments suivants :

un carton rigide ou une planche de contreplaqué, un morceau de plastique plat et le peindre ou le recouvrir d’un tissu noir ;

des diodes Zener conçues pour maintenir une tension fixe aux bornes de la diode lorsqu’elle présente une polarisation inverse ;

du fil de cuivre ;

du fil électrique isolé ;

un pistolet à colle chaude et des bâtonnets à prise rapide ;

un fer à souder ;

une pince coupante ;

un voltmètre pour vérifier le bon fonctionnement.

Étape 1 : l’installation des fils de cuivre sur les CD

La première étape consiste à coller à chaud des fils de cuivre sur chaque CD. Placez le bout du fil près du rond central, puis étendez-les vers les bords en formant une ligne courbe (en S) et ramenez-le au centre. Formez trois ou quatre boucles à partir du même fil, pour recouvrir toute la circonférence du CD. Le dos de votre CD devrait ressembler à un tableau géométrique, fait de lignes sinueuses en serpentine. Au centre du CD doivent normalement se retrouver les extrémités de chaque fil. À l’évidence, il faudra répéter cette opération sur chacun des CD. Une vidéo explicative est disponible sur YouTube.

Étape 2 : l’installation des diodes Zener

Une fois que tous vos CD sont équipés des fils de cuivre, il faudra fixer les diodes Zener entre les bouts laissés libres des fils de cuivre au centre du disque. Il suffit alors de prendre le fer à souder et de fixer l’extrémité de chaque diode sur le bout des fils. Une paire d’extrémités doit rester libre afin de permettre la connexion avec les fils électriques isolés plus tard. Reliez ensuite les deux fils isolés aux extrémités du fil de cuivre.

Fixez les CD sur votre support noir puis reliez-les ensemble pour former un circuit électrique unique. Pour tester votre panneau solaire, il suffit alors de brancher votre voltmètre sur les deux extrémités de fils électriques isolés et vous déterminez la tension générée. Ne vous attendez pas à pouvoir recharger votre voiture électrique. Cependant, c’est une petite activité sympathique à réaliser lorsque les après-midis d’hiver peuvent paraître bien plus longs qu’en été !