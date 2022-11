Chauffage : l’invention d’une plinthe chauffante innovante et discrète pour économiser de l’énergie

Au Canada, de nombreuses maisons individuelles sont dotées de plinthes chauffantes, pour économiser de l’énergie… En France, le système existe, et est développé depuis plusieurs années par l’entreprise Alsacienne Ecomatic, pourtant il peine à se faire une place dans le monde du chauffage. Fabien Hullar, gérant de l’entreprise, est le seul en France à produire ce système de chauffage, développé il y a plus de 15 ans, après de nombreux dépôts de brevets. Le système promet une installation facile, un peu comme si l’on montait les pièces d’une boîte de LEGO d’après le gérant. Comment ça marche ? Pourquoi l’idée ne convainc pas les professionnels ? On va tout vous expliquer !

Comment fonctionnent les plinthes chauffantes ?

Les plinthes chauffantes Ecomatic permettent une meilleure répartition de la chaleur dans une pièce et des performances énergétiques exceptionnelles. Concrètement, la plinthe chauffante remplace les plinthes existantes, et offre une montée en température rapide, tout en permettant un gain de place, puisque les radiateurs disparaissent de la pièce. Les plinthes chauffantes Ecomatic existent en trois versions : électrique, hydraulique et même à bi-énergie. Dans une interview accordée au journal 20Minutes, Fabien Hullar explique : « Plus on étale la chaleur dans la pièce, meilleure elle sera. Là, on installe sur les murs les plus froids et la diffusion va être homogène. Partout, on aura le même ressenti. Ce n’est pas le cas avec un radiateur où la chaleur monte plus vite car elle vient d’une source plus concentrée ».

Comment a-t-il importé cette idée en France ?

Lors d’un voyage au Canada, ce Lorrain découvre que 50% des logements sont équipés de plinthes chauffantes, et environ 30% des logements dans certains états Américains, en Allemagne et dans les pays d’Europe du Nord… A son retour, il décide de développer ce système en France. Pour lui, c’est un peu comme si on coupait un radiateur « en bandes », et qu’il se trouvait dispatché dans la pièce, plutôt que concentré dans un coin de la pièce. Les plinthes sont en aluminium, disponibles en diverses couleurs et sont un peu plus hautes et plus larges que les plinthes classiques. Elles peuvent être raccordées à n’importe quel système de chauffage central (chaudière ou pompe à chaleur) et même être directement branchées sur le courant électrique. Pour le côté fun, il est également possible d’intégrer dans les plinthes un éclairage ou des enceintes…

Pourquoi les plinthes chauffantes ne séduisent pas ?

Elles ont tout pour plaire : économie d’énergie, chaleur homogène, gain de place… Et, pourtant les professionnels tels qu’électriciens ou chauffagistes, boudent le système. Ecomatic revendique tout de même 14000 installations depuis leur création en 2006, soit moins de 1000 par an. Et elles peuvent s’intégrer dans tous les intérieurs, classiques ou modernes ! Pour le fabricant, les professionnels ne s’intéressent pas à ce système car il bouleverserait trop leurs habitudes de plancher chauffant ou radiateurs classiques…

Les bureaux d’études, qui réalisent des programmes de logements résidentiels, en revanche, s’intéressent de plus en plus à ce produit innovant et écologique. Il reconnaît que l’installation est plus chère qu’un radiateur classique puisqu’il faut compter un budget de 1000€ pour une chambre de 12 m², mais avec l’augmentation du coût de l’énergie, la rentabilité pourrait être plus rapide qu’il y a 10 ou 15 ans… Plus d’informations concernant les plinthes chauffantes ? Rendez-vous sur le site Ecomatic.